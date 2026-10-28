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Kepez'teki şantiye hortumunda iki kişi tutuklandı, iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

25 Ekim'deki Kepez şantiyesindeki hortum faciasında müteahhit ile şantiye şefi 'taksirle birden fazla kişinin ölümü' suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:44

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepez'teki şantiye hortumunda iki kişi tutuklandı, iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Olayın gelişimi:

Olay, 25 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6199. Sokak üzerindeki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kent merkezinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgâr sırasında sahada ortaya çıkan hortum, işçilerin konakladığı konteynerleri savurarak parçaladı ve şantiyedeki kule vincin devrilmesine yol açtı.

Şantiyede konaklayan 6 işçi etkilenirken, İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim adlı 4 işçi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan inşaat bekçisi ise hastaneye kaldırıldı. İnşaatın bu yılın ocak ayında başladığı ve şantiye alanına kurulan 5 konteynerden 4'ünün zarar gördüğü bildirildi.

Görgü ve görüntü kayıtlarına göre hortum, konteynerleri 100 metreyi aşkın uzaklığa savurdu; konteynerlerdeki demir ranzalar bir sitenin bahçesine, bölgedeki bir okulun çatısı ise zarar gördü. Hortumun, şantiyeden önce Kepez Belediyesi'ne ait seyir terasındaki dinlenme tesisini de vurduğu anlar tesisteki personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Soruşturma ve tutuklamalar:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İfadeler ve bilirkişi incelemesi sonrası iki müteahhit gözaltına alındı; ayrıca firari olduğu bildirilen iş güvenliği uzmanı ile şantiye şefinin de aynı gün kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alan müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince bilirkişi raporu doğrultusunda "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile diğer müteahhit Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ederken, olayın nedenlerine ilişkin bilirkişi raporlarının ve kovuşturma süreçlerinin sonuçları bekleniyor. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları ve olay anına ilişkin görüntü incelemeleri yetkililerce değerlendiriliyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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