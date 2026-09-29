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kerem'in defterindeki dilek: savaşları durdurmak isteyen bir çocuk

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'daki saldırıda yaşamını yitiren 10 yaşındaki Kerem'in 'ışınlanıp savaşları durdurmak istiyorum' notu ailede hatıra olarak saklanıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kerem'in defterindeki dilek: savaşları durdurmak isteyen bir çocuk

Okul saldırısında kaybettikleri çocuklarının anılarını yaşatıyorlar

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Kerem Erdem Güngör'ün ailesi, evin odalarını ve duvarlarını çocuklarının fotoğraflarıyla donattı. Anne Yasemin Güngör, oğlunun vefatının üzerinden beş ay geçtiğini ve acılarının dinmediğini söyledi.

Anne Güngör, inançlarıyla acıyı karşıladıklarını belirterek hukuki süreçlerin de takipçisi olacaklarını vurguladı: "Günler geçtikçe bu acı asla azalmıyor. Tam tersi, daha çok derinden hissetmeye devam ediyoruz. Ama bizler elhamdülillah inançlı insanlarız... Ama devamında da yavrumuzun her türlü hukuki süreçteki mücadelesine devam edeceğiz."

aile evinde biriktirilen hatıralar:

Ailenin anlattıklarında Kerem'in günlük yaşamından küçük ama dokunaklı detaylar öne çıktı. Evde her köşede fotoğrafları asılı olan Kerem için aile, onu "sevgili Peygamberimize yoldaş olarak gönderdik" diye ifade ediyor ve oğullarının Peygamber'in yanında olmasını umut ediyorlar. Anne Güngör, "Biz bu dünyada on yıl onu sevdik, öptük, kokladık. Şimdi onu melekler öpüyor, seviyor diye düşünüyorum" dedi.

Kerem'in kardeşleri, ablası ve babası da bu kaybın izini her gün hissediyor; aile, çocuğun anılarını yaşatmak için evdeki hatıraları koruyor.

kerem'in merhameti ve defterine bıraktığı not:

Anne Güngör, Kerem'in kişiliğini anlatırken onun sevgi ve merhamet dolu bir çocuk olduğunu vurguladı: "Kerem, kanı şirin bir çocuktu. Pamuk gibi yanakları vardı, öpmeye kıyamazdım. Çok yüreği sevgi dolu bir çocuktu. Asla egoist bir çocuk değildi. Çok merhametliydi."

Bu özelliklerini örnekleyen anılardan biri, Kerem'in masal kitabına verdiği cevapta ortaya çıktı. Defterine yazdığı sözler arasında dikkat çeken ifade şuydu: "Işınlanmak istiyorum, ışınlanmakla savaşları durdurabilirim". Aile, bu notu Kerem'in dünyaya yönelik barış ve merhamet arzusunun somut bir göstergesi olarak saklıyor.

aileden beklenti ve dilek:

Anne Güngör, yaşananın ardından tüm okullarda çocukların güven içinde olması temennisinde bulundu: "Ailemizden sonra, evimizden sonra en güvendiğimiz okul yuvalarına yavrularımız neşeyle, huzurla, mutlulukla gitsin inşallah." Aile, Kerem'in anısını yaşatırken hem duygusal hem de hukuki süreçleri takip etmeye devam edeceklerini belirtiyor.

ANNE YASEMİN GÜNGÖR, OĞLUNUN VEFATININ ÜZERİNDEN BEŞ AY GEÇTİĞİNİ VE ACILARININ DİNMEDİĞİNİ İFADE...

ANNE YASEMİN GÜNGÖR, OĞLUNUN VEFATININ ÜZERİNDEN BEŞ AY GEÇTİĞİNİ VE ACILARININ DİNMEDİĞİNİ İFADE ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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