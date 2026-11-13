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Kerkük-Erbil kara yolunda kamyonun çarpması: 7 ölü, 2 yaralı

Kerkük-Erbil kara yolunda aşırı hızla seyreden bir yük kamyonunun üç araca çarpması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı; yol trafik kapatıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 22:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kerkük-Erbil kara yolunda kamyonun çarpması: 7 ölü, 2 yaralı

kaza ve bilanço:

Irak’ın Kerkük kenti yakınlarında, Kerkük-Erbil kara yolunda meydana gelen kazada, aşırı hız yapan bir yük kamyonu Kelozi köyü yakınlarında üç araca çarptı. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

müdahale ve yolun kapanması:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, kaza nedeniyle Kerkük-Erbil yolu trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü şekilde durduruldu.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı; ilk açıklamalarda kazanın ana nedeninin aşırı hız olduğu bildirildi. Olay yerinde yapılacak teknik inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleriyle kaza dizisinin netleşeceği belirtildi.

Irak’ta Kerkük-Erbil karayolunda aşırı hız yapan bir yük kamyonun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi...

Irak’ta Kerkük-Erbil karayolunda aşırı hız yapan bir yük kamyonun 3 araca çarptığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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