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Diyarbakır'da karayolunda çarpışma: iki kişi ağır yaralandı

Diyarbakır-Silvan karayolunda bir pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı; ekipler araçtaki yaralıları çıkarıp hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da karayolunda çarpışma: iki kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da karayolunda çarpışma: iki kişi ağır yaralandı

Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana gelen kazada iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen birimler, sıkışan yaralıları çıkarma çalışmalarını yürüttü.

kaza ve müdahale:

Seyir halindeki bir pikap ile bir otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşen kazada ihbar üzerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerinde toparlanarak kurtarma ve tıbbi müdahale çalışmalarına başladı.

Araç içinde sıkışan iki yaralı, itfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri ve ilgili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ AĞIR...

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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