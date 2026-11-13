Mudanya'da lodos yaşamı durma noktasına getirdi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, özellikle yerleşim ve sahil kesimlerinde önemli hasarlara yol açtı. Meteorolojinin uyarılarının ardından rüzgarın kuvveti arttı; ilçe genelinde ağaçlar devrilirken açık alanlardaki hafif eşyalar sürüklendi. Olaylar, gündelik yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

etkinin odaklandığı bölgeler:

Rüzgarın en yoğun hissedildiği bölgeler arasında Halitpaşa Mahallesi'nin yüksek kesimleri yer aldı. Yumurtatepe Caddesi'nde inşaat alanlarını çevreleyen sac güvenlik panelleri şiddetli rüzgarla devrilirken, sahil hattında bulunan işletmelerin masa ve sandalyeleri rüzgar tarafından sürüklendi. Sahil bölgesindeki bu tür savrulmalar, hem işletmelere maddi zarar hem de halk için tehlike oluşturdu.

yol ve araç trafiğinde riskler:

İlçede bir diğer tehlike ise kaya kopmaları oldu. 103. Sokak'ta kayalıktan kopan kaya parçaları yola düştü ve güzergahı kullanan minibüs ile diğer araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yola savrulan parçalar, trafikte aksamaya ve sürücüler için ani tehlikelere yol açtı.

Genel olarak şiddetli lodos, Mudanya'da hem sahil işletmelerinde hem de yüksek kesimlerde hasar ve güvenlik riski oluşturdu. Yetkili kurumların uyarıları sonrası yaşanan bu olaylar, rüzgara karşı önlemlerin önemini bir kez daha gösterdi.

MUDANYA'DA LODOS HAYATI FELÇ ETTİ