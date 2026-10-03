Keşan'da Mecidiye yolunda çarpışmanın ardından beş yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesi Mecidiye köyünde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Keşan istikametinden Mecidiye sahili yönüne giden A.B. idaresindeki 34 BRU 742 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen O.A. yönetimindeki 06 CPK 824 plakalı otomobil çarpıştı.

yaralılara müdahale:

Kazada, 06 CPK 824 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki bir yolcu ve diğer otomobildeki üç yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

KEŞAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI