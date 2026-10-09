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Kestel'de Filistin için üç günlük dayanışma etkinliği

Kestel Belediyesi ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu iş birliğiyle 9-11 Ekim'de Meydan Kestel'de düzenlenen 2. Filistin Dayanışma Günleri başladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Elif Demir

Kestel'de Filistin için üç günlük dayanışma etkinliği

Kestel'de Filistin için dayanışma buluşması:

Kestel Belediyesi öncülüğünde ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu iş birliğiyle düzenlenen 2. Filistin Dayanışma Günleri, Meydan Kestel'de başladı. Üç gün sürecek etkinliğin ilk günü, hayır pazarı ve açılış programıyla yoğun bir katılıma sahne oldu. Organizasyonun amacı, Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek olarak açıklandı.

Açılış ve katılımcılar:

Açılış programına, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Savaş Albayrak, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 11.00'de başlayan pazar, Meydan Kestel'i Filistin için bir araya gelenlerin buluşma noktasına dönüştürdü; saat 14.00'te gerçekleşen açılışta ise dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Başkan Erol'un vurguları:

Açış konuşmasında Ferhat Erol, Kudüs'ün tarihî ve manevi önemine dikkat çekti ve Filistin meselesinin nesiller boyu taşınan bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı. Erol, konuşmasında şu ifadeye yer verdi: Benim kuşağımdaki herkes, Filistin’de İsrail zulmüne uğrayan kardeşlerinin üzüntüsüyle büyüdü. Ayrıca Osmanlı döneminden örnekler vererek bölgede farklı inanç ve toplulukların bir arada yaşadığı tarihî sürece değindi ve Filistin topraklarında adalet, barış ve huzurun yeniden hâkim olması gerektiğini belirtti.

Etkinlik takvimi ve program:

Organizasyon, 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor. İlk gün düzenlenen destek pazarı ve açılış programının ardından, 9 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Saliha Erdim ile Kudüs ve Filistin üzerine bir söyleşi yapılacak. 10 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Erdem Özveren "Boykot Neden Önemlidir?" başlıklı söyleşide boykotun toplumsal duyarlılık ve dayanışma açısından önemini ele alacak. Etkinlikler, 11 Ekim Pazar günü saat 17.30'da Grup Genç'in vereceği konserle sona erecek.

Etkinlik organizatörleri, yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak katılımıyla düzenlenen bu tür programların, hem toplumsal farkındalığı artırma hem de Filistin halkıyla ortak duygu ve sorumluluk bağlarını kuvvetlendirme amacı taşıdığını belirtiyor.

KESTEL BELEDİYESİ VE BURSA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR PLATFORMU İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN...

KESTEL BELEDİYESİ VE BURSA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR PLATFORMU İŞ BİRLİĞİYLE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN FİLİSTİN DAYANIŞMA GÜNLERİ, MEYDAN KESTEL’DE BAŞLADI. KERMES VE AÇILIŞ PROGRAMIYLA BAŞLAYAN ÜÇ GÜNLÜK ORGANİZASYONDA FİLİSTİN HALKINA DESTEK MESAJLARI VERİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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