Kestel'de samanlık yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle söndürüldü

yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Bursa'nın Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesinde bir samanlıkta çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 1 dron sevk edildi. Müdahale çalışmalarına ayrıca BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 1 jetting aracı ve 2 su tankeri, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ. tarafından da 2 su tankeri ile destek sağlandı.

soruşturma ve önlemler:

Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangın söndürüldü; herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor ve benzer olaylara karşı önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.

BURSA’DA SAMANLIK YANGINI KORKUTTU