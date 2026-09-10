Kestel'de samanlık yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle söndürüldü

yangın kısa sürede kontrol altına alındı:
Bursa'nın Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesinde bir samanlıkta çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:
Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 1 dron sevk edildi. Müdahale çalışmalarına ayrıca BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 1 jetting aracı ve 2 su tankeri, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ. tarafından da 2 su tankeri ile destek sağlandı.
soruşturma ve önlemler:
Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangın söndürüldü; herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor ve benzer olaylara karşı önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.
BURSA’DA SAMANLIK YANGINI KORKUTTU
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