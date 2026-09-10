Dolar 48,4900 +0,01%
Euro 56,5733 +0,13%
Bist 14.530,34 +0,17%
Altın Gram 6.948,72 -0,08%
EUR/USD 1,1643 +0,03%
Brent Petrol 100,84 -0,37%
--°

Kestel'de samanlık yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle söndürüldü

Kestel Erdoğan Mahallesi'ndeki samanlık yangını, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve destek ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; neden araştırılıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:19

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 08:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kestel'de samanlık yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle söndürüldü

yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Bursa'nın Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesinde bir samanlıkta çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 1 dron sevk edildi. Müdahale çalışmalarına ayrıca BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 1 jetting aracı ve 2 su tankeri, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ. tarafından da 2 su tankeri ile destek sağlandı.

soruşturma ve önlemler:

Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu yangın söndürüldü; herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmedi. Yetkililer, yangının nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor ve benzer olaylara karşı önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekiyor.

BURSA’DA SAMANLIK YANGINI KORKUTTU

BURSA’DA SAMANLIK YANGINI KORKUTTU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahbaplar operasyonunun beşinci dalgasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
images

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı
images

Dronla yürütülen operasyonda Samandağ'da 371 kök kenevir ele geçirildi
images

Kırşehir’de sokak çalışmaları sonucu dokuz kişiye uyuşturucu suçlaması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okula dönüşte ağız kontrolü çocuğun derse odaklanmasını destekler

Ahbaplar operasyonunun beşinci dalgasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzce'de kadınlar belediye projelerini yerinde keşfetti

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı