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Samandağ'da klima gazı patlamasında yaşamını yitiren 13 yaşındaki Tunç Çam defnedildi

Hatay Samandağ'da oto tamirhanesinde klima gazı patlaması sonucu başına parça isabet eden 13 yaşındaki Tunç Çam yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:18

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samandağ'da klima gazı patlamasında yaşamını yitiren 13 yaşındaki Tunç Çam defnedildi

Olayın ayrıntıları:

Hatay'ın Samandağ ilçesi Huzurlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti. Olay, 8 Eylül tarihinde, Tunç'un çırak olarak çalıştığı mahalledeki bir oto tamirhanesinde gerçekleşti. Çanakoluk Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra yaklaşık iki ay önce iş yerinde çalışmaya başlayan Tunç, bakımını yaptığı aracın motor kısmında yaşanan klima gazı patlaması sırasında kopan bir parçanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

ilk müdahale ve olay yeri süreci:

Patlamanın ardından olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yapılan tespitlerde, 13 yaşındaki Tunç Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası iş yeri sahibi M.Y., Tunç'un babası T.Ç.'yi arayarak durumu bildirdi; baba şehir dışında olduğu için haber diğer aile üyelerine ulaştırıldı.

cenaze töreni ve toplumun tepkisi:

Tunç'un cenazesi, gözyaşları içinde Huzurlu Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Aile, yakınları ve mahalle sakinleri cenaze sırasında büyük üzüntü yaşadı. Okulların açılmasına sayılı günler kala gerçekleşen bu kayıp, hem aileyi hem de Tunç'un arkadaşlarını derin bir yasa boğdu. Olayın araç klimasındaki gaz patlamasından kaynaklandığı yetkililerce bildirildi.

HATAY&#039;IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIĞI OTO TAMİRHANESİNDE BAKIMINI YAPTIĞI ARACIN...

HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE ÇIRAK OLARAK ÇALIŞTIĞI OTO TAMİRHANESİNDE BAKIMINI YAPTIĞI ARACIN KLİMASINDAKİ GAZ PATLAMASINDA KOPAN PARÇANIN BAŞINA İSABET ETTİĞİ 13 YAŞINDAKİ TUNÇ ÇAM HAYATINI KAYBETTİ. İKİ AY ÖNCE İŞ YERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI ÖĞRENİLEN TUNÇ’UN CENAZESİ, GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE DEFNEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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