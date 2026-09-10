Kavşaktaki çarpışma Sivrihisar'da aracın yan devrilmesine yol açtı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile SUV tipi otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yan devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi; araçlarda ise maddi hasar oluştu.

Kaza yerinde yaşananlar:

Kazanın ardından bölgeye ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı ve olayın güvenliğinin sağlanması için çalışma yürüttü. Kazanın etkisiyle yolda ulaşım bir süre için kontrollü olarak sağlandı; çevredeki sürücüler alternatif yönlendirmelerle yönlendirildi.

Trafik akışı ve soruşturma:

Araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kaza sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı ve delil toplama ile görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve sonuçların ilerleyen saatlerde netleşeceğini bildirdi.

Olayda yaralanma olmaması, olası daha ağır sonuçların önüne geçti; ancak yetkililer sürücüleri kavşak geçişlerinde dikkatli ve hız kurallarına uygun olmaya çağırdı.

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