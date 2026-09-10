Sivrihisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yan yattı, yolcu hafif yaralandı

Sivrihisar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yan yattı

Ankara istikametinden Eskişehir yönüne seyir halinde olan bir otomobil, Sivrihisar mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve yan yattı. Olayda sürücü ile araçtaki yolcunun durumu derhal değerlendirildi.

Kaza ve araçta yaşananlar:

Edinilen bilgilere göre, C.E. (42) idaresindeki 33 AZY 699 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yalpaladıktan sonra kenara savruldu ve yan yattı. Araçta hasar oluştuğu belirtilirken, kazanın meydana geldiği nokta Ankara-Eskişehir kara yolu Sivrihisar mevkisi olarak kaydedildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.. (24) isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve yaralı, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik akışı kısa süreli etkilendi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Şu aşamada kazanın kesin sebebi tespit edilemedi; ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ile görgü tanığı ifadeleri ve araç incelemesi sonucunda detaylar netleşecek.

SİVRİHİSAR’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL YAN YATTI: 1 YARALI