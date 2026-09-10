Sivrihisar'da şanzıman bölgesinden alevlenen kargo aracı hurdaya döndü

Sivrihisar'da kargo aracı trafikte yanarak kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir kargo aracı, yapılan müdahalelere rağmen kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan yükün kablo ve plastik boru olduğu belirtildi.

Olayın ayrıntıları:

Kaza, Aşağı Kepen Mahallesi yakınlarında, yolun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç seyir halindeyken şanzıman ve debriyaj kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti; kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak demir yığınına döndü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı ve olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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