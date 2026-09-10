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Bafra karma OSB’de doluluk yüzde 82’ye ulaştı

Bafra Karma OSB’de doluluk yüzde 82’ye yükseldi; 114 sanayi parselinde süren yatırım değerlendirmeleri ile altyapı ve imar çalışmaları üretimi artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:24

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bafra karma OSB’de doluluk yüzde 82’ye ulaştı

Bafra Karma OSB’de doluluk yükseldi

Samsun’un Bafra ilçesindeki Bafra Karma Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesinde doluluk oranı yüzde 82’ye ulaştı. Bölgeye ait toplam 114 sanayi parseli için yatırım talep ve değerlendirme süreçleri devam ediyor.

toplantıda ele alınan başlıca konular:

Bafra Karma OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda OSB’de yürütülen iş ve işlemler ile firmalardan gelen talepler değerlendirilirken, doluluk oranının artması bölgedeki sanayi hareketliliğinin somut bir göstergesi olarak not edildi. Yönetim, yeni yatırımların ve altyapı çalışmalarının üretim kapasitesini güçlendireceği beklentisini paylaştı.

sera organize tarım bölgesi incelemeleri:

Toplantının ardından Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada revize imar planının son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Heyet ayrıca 25 bin metrekarelik alanda fide yetiştiriciliği yapan firmaya ait modern serayı ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Yönetim kurulunun değerlendirmeleri ve saha incelemeleri, OSB içindeki taleplerin takibi ile altyapı-imar düzenlemelerinin eşgüdümlü yürütülmesine işaret ediyor. Doluluk oranındaki yükseliş, Bafra’daki sanayi yatırımlarında devam eden canlılığın ve planlanan çalışmaların bölge üretimine katkı sağlama hedefinin altını çiziyor.

VALİ TAVLI AYRICA, 25 BİN METREKARELİK ALANDA FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN FİRMAYA AİT MODERN SERAYI...

VALİ TAVLI AYRICA, 25 BİN METREKARELİK ALANDA FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN FİRMAYA AİT MODERN SERAYI ZİYARET EDEREK ÜRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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