Dolar 48,9783 +0,13%
Euro 55,7561 +0,02%
Bist 12.693,09 -1,60%
Altın Gram 6.605,82 -2,92%
EUR/USD 1,1379 -0,13%
Brent Petrol 99,28 +1,89%
--°

kılıçdaroğlu abant gölü çevresinde sabah yürüyüşü yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Eylül'de başlayan Bolu Abant kampının son gününde Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı, partililer eşlik etti ve toplantıya katıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

kılıçdaroğlu abant gölü çevresinde sabah yürüyüşü yaptı

Kılıçdaroğlu Abant gölü çevresinde yürüyüş yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant’ta düzenlediği üç günlük kampın son gününe sabah yürüyüşüyle başladı. 25 Eylülde başlayan kamp kapsamında Kılıçdaroğlu, Abant Gölü çevresinde kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

yürüyüş ve program akışı:

Kılıçdaroğlu’na beraberindeki partililer eşlik etti. Göl çevresinde bir süre yürüyen lider ve partililer, yürüyüşün ardından kampın yapıldığı otele geçti. Buradan doğrudan TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısına katılan Kılıçdaroğlu ve heyeti, toplantı takvimine dahil oldu.

kampın amaçları ve değerlendirmeler:

CHP’nin Abant kampında milletvekilleri, yeni yasama yılı öncesi Meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Kamp programının büyük bölümü basına kapalı olarak sürdürüldü; parti içi değerlendirmeler ve hazırlıklar toplantılarda ele alınıyor.

Günün ilk safhasındaki doğa yürüyüşü, toplantı öncesi katılımcıların bir araya gelmesine ve gündem maddelerine hazırlanmasına olanak sağladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, kampın son oturumlarında Meclis'e ilişkin görüş ve stratejileri tartışmaya devam etti.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİN BOLU ABANT’TA DÜZENLEDİĞİ TBMM GRUBU...

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİN BOLU ABANT’TA DÜZENLEDİĞİ TBMM GRUBU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NIN SON GÜNÜNE SABAH YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli’de BBP lideri Mustafa Destici: şehadet soruşturmasında hakikat ortaya çı...
images

Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması: 7 hayatını kaybetti, 16 yaralı
images

Vucic görevi bıraktı: yetki yarın Brnabic’e devredilecek, seçim takvimi belirlen...
images

Odunpazarı'nda YENİ Parti ilçe başkanlığı seçimi itiraz ve arbede ile sona erdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bekçi kulübesinde ısınma için odun yaktığı iddia edilen kişi ölü bulundu

Park halindeki kamyonetin motoru alev aldı, İpekyolu'nda geriye hurda kaldı

Gebze Millet Bahçesi'ne kazandırılan camide bodrum ve otopark çalışmaları yoğunlaştı

Sit engeliyle harabeye dönen Zile konakları bakım bekliyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi