kılıçdaroğlu abant gölü çevresinde sabah yürüyüşü yaptı

Kılıçdaroğlu Abant gölü çevresinde yürüyüş yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant’ta düzenlediği üç günlük kampın son gününe sabah yürüyüşüyle başladı. 25 Eylülde başlayan kamp kapsamında Kılıçdaroğlu, Abant Gölü çevresinde kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

yürüyüş ve program akışı:

Kılıçdaroğlu’na beraberindeki partililer eşlik etti. Göl çevresinde bir süre yürüyen lider ve partililer, yürüyüşün ardından kampın yapıldığı otele geçti. Buradan doğrudan TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısına katılan Kılıçdaroğlu ve heyeti, toplantı takvimine dahil oldu.

kampın amaçları ve değerlendirmeler:

CHP’nin Abant kampında milletvekilleri, yeni yasama yılı öncesi Meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Kamp programının büyük bölümü basına kapalı olarak sürdürüldü; parti içi değerlendirmeler ve hazırlıklar toplantılarda ele alınıyor.

Günün ilk safhasındaki doğa yürüyüşü, toplantı öncesi katılımcıların bir araya gelmesine ve gündem maddelerine hazırlanmasına olanak sağladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, kampın son oturumlarında Meclis'e ilişkin görüş ve stratejileri tartışmaya devam etti.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİN BOLU ABANT’TA DÜZENLEDİĞİ TBMM GRUBU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NIN SON GÜNÜNE SABAH YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI.