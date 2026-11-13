Kilimli'de madencilik mirasıyla yeni bir kalkınma dönemi başladı

Kilimli yerel eylem grubu ofisi törenle açıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Zonguldak İl İrtibat Ofisi’nin katkısıyla kurulan Kilimli Yerel Eylem Grubu Derneği ofisi, düzenlenen resmi törenle hizmete girdi. Açılış, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi uzmanları Dr. Coşar Tosun ve Onur Gülüştekin ile Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, Muslu Belediye Başkanı Fırat Kabadayı ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

madencilik kültüründen alınan güç:

Törende yapılan konuşmalarda, Kilimli’nin köklü madenci kültüründen gelen dayanışma ruhuna vurgu yapıldı. Yerin yüzlerce metre altında omuz omuza çalışan madencilerin torunları olan ilçe halkının, aynı kararlılığı bu kez tarım, turizm ve girişimcilik alanlarında göstereceği ifade edildi. Konuşmacılar, bölge insanının yer altındaki cevheri gün yüzüne çıkardığı gibi, yerel kalkınma hamlesiyle yer üstünde de başarı hikâyeleri yazacağına inandıklarını dile getirdi.

12 milyon 400 bin TL ve program ayrıntıları:

Dernek, IPARD III Programı LEADER tedbiri kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla destekleniyor. Proje kapsamında derneğe 2026-2030 yılları arasında uygulanmak üzere toplam 12 milyon 400 bin TL bütçeli ve yüzde 100 hibe desteği sağlanacak. Kuruluş; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, kadınlar, gençler ve yerel paydaşların katılımıyla, ilçenin ihtiyaçlarını yerelden alınan verilerle belirleyip uzun vadeli, katılımcı bir kalkınma modeli uygulamayı hedefliyor.

hızlı başlangıç: eğitimler ve etkinlikler

Dernek ile TKDK arasında 12 Şubat 2026 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından saha çalışmaları hızla başladı. Kısa sürede arıcılık, balıkçılık ve aile hukuku eğitimleri düzenlendi; gençleri ve ilçeyi spora teşvik amacıyla futbol ve badminton turnuvaları organize edildi. Yapılan çalışmalar, yerel üreticilerin, kadınların ve gençlerin kapasitesini artırmaya yönelik adımlar olarak öne çıktı.

Dernek ofisi, önümüzdeki dönemde bu faaliyetlerin koordinasyon merkezi olacak; proje rehberliğiyle yeni istihdam alanları ve girişimler desteklenecek. Açılış töreni, kurdele kesimi ve iyi dilek açıklamalarının ardından sonlandı.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) ZONGULDAK İL İRTİBAT OFİSİ’NİN DESTEKLERİYLE HAYATA GEÇİRİLEN KİLİMLİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ OFİSİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.