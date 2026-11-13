Orta Karadeniz'in 10 yıllık lojistik dönüşümünü 103 proje şekillendirecek

orta karadeniz lojistik master planı: 103 projeyle yol haritası

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda hazırlanan Orta Karadeniz Lojistik Master Planının final çalıştayı Samsun'da gerçekleştirildi. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin lojistik potansiyelini güçlendirmeye odaklanan plan kapsamında, bölgenin önümüzdeki on yıllık dönüşümünü yönlendirecek 103 proje ve 10 önemli yatırımın izlenmesi öngörüldü.

çalıştay, paydaş süreçleri ve hedefler:

OKA Hizmet Binası’nda düzenlenen final çalıştayına kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve lojistik sektörü temsilcileri katıldı. OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, çalışmanın katılımcı bir süreçle ilerlediğini belirterek Samsun başta olmak üzere dört ilde yapılan odak grup toplantıları, kurum görüşmeleri ve saha ziyaretlerinin planın temelini oluşturduğunu vurguladı. Dicle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2025 sonunda yayımlanan Sanayi Master Planı çerçevesinde öne çıkan Samsun-Mersin Sanayi Koridoru'nun bölge için dönüştürücü bir rol oynayacağını ifade etti.

Dicle, dönüşümün yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmayacağını; nitelikli insan kaynağı geliştirme ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin de planın önemli bileşenleri olduğunu belirtti. Ayrıca, 2010'daki ilk lojistik master planının ardından ikinci planla bölgenin yeni dönemdeki rolü ve Samsun-Mersin eksenindeki önemi yeniden ele alındı.

proje havuzu, temalar ve katılımcı veri seti:

Master Plan, 8 tema, 15 strateji ve 15 program altında toplanan toplam 103 projelik bir yatırım havuzu ortaya koyuyor. Ayrıca farklı kurumlar tarafından yürütülen 10 önemli yatırımın izlenmesi öngörüldü. Mayıs 2026'da başlayan çalışmalar boyunca dört ilde gerçekleştirilen toplantılarla 400'ün üzerinde paydaş görüşü değerlendirildi ve analizlere yansıtıldı.

Analizlerde öne çıkan öncelikler arasında demiryolu taşımacılığının güçlendirilmesi, limanlar ile organize sanayi bölgeleri arasındaki bağlantıların iyileştirilmesi ve katma değerli lojistik hizmetlerin yaygınlaştırılması yer aldı. Bu önceliklerin bölgenin rekabet gücünü artıracağı, uluslararası ticaret bağlantılarını güçlendireceği ve lojistik zincirde yeni ekonomik fırsatlar yaratacağı vurgulandı.

samsun merkezli ağ ve altyapı odakları:

Master Plan’da Samsun limanları uluslararası ticarete açılan ana kapı olarak tanımlandı; Samsun Lojistik Merkezi ve Gelemen Lojistik Merkezi ise bölgesel ağın temel düğümleri olarak öne çıktı. Havza, Merzifon-Suluova, Çorum-Sungurlu ve Turhal-Zile akslarında önerilen yük toplama ve dağıtım altyapılarıyla dört ilin bütünleşik bir lojistik sistem içinde birbirini tamamlaması hedefleniyor.

Verilere göre Samsun limanlarında 2025 yılında elleçlenen 12,83 milyon ton yük, Karadeniz bölgesindeki toplam elleçlemenin yaklaşık %28'ini oluşturdu. Bu yoğunluk, Samsun'un hem bölgesel hem de uluslararası ağlarda stratejik bir merkez olarak konumlandırılmasını destekliyor. Plan aynı zamanda Samsun-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru, Kalkınma Yolu Projesi ve Orta Koridor ile entegrasyonun güçlendirilmesini öncelikler arasında sayıyor.

demiryolu, yeşil lojistik ve dijital dönüşüm:

Planın kritik teknik öncelikleri arasında Delice-Çorum-Samsun Yüksek Standartlı Demiryolu yatırımı ile Delice-Samsun, Gerede-Merzifon-Gürbulak ve Bafra-Samsun-Ünye otoyol projelerinin değerlendirilmesi yer alıyor. Demiryolu taşımacılığının payının artırılmasıyla karayolundaki yük trafiğinin bir kısmının raylı sisteme kaydırılması ve lojistiğin emisyon yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Bu yönelim, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Plan ayrıca yeşil lojistik uygulamaları ile dijitalleşme başlıklarını kapsıyor; depolama ve soğuk zincir altyapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir enerji kullanımı ve lojistik süreçlerin dijital platformlarla entegrasyonu öncelikler arasında yer alıyor.

uygulama takvimi ve beklenen etkiler:

Master Plan’ın uygulama süreci üç aşamada öngörülüyor: 2027-2029 döneminde kurumsal düzenlemeler, fizibiliteler ve yatırım hazırlıkları; 2030-2032 döneminde kapasite artırıcı yatırımlar; 2033-2036 döneminde ise uluslararası ulaştırma koridorlarıyla entegrasyonun güçlendirilmesi planlanıyor. Tematik masalarda demiryolu-liman bağlantıları, tarım ve gıda lojistiği, afet lojistiği, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve kurumsal koordinasyon konuları değerlendirilerek proje önerileri nihai rapora aktarılacak.

Programda ayrıca ulaşım planlamacısı Berkant Küçükgüzel tarafından bir sunum yapıldı; katılımcı görüşleri master planın eylem-yatırım programına yansıtılacak. Çalıştayın sonuçları, Orta Karadeniz'in lojistik altyapısını ve bölgesel entegrasyonunu güçlendirerek uzun vadede ekonomik canlılığa ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Orta Karadeniz'in lojistik geleceği 103 projeyle şekillenecek