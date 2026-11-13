Kozan'da bereketli sezon: yağışlar safranın verimini artırdı

Kozan'da safran hasadı yağışların etkisiyle arttı

Adana'nın Kozan ilçesinde ekimi yapılan safran, bu sezon artan yağışların olumlu etkisiyle üreticinin yüzünü güldürdü. Dünyanın en pahalı baharatları arasında gösterilen safranın verim ve kalitesindeki yükseliş, hasadı coşkulu bir törene dönüştürdü.

hasat töreni ve duanın rolü:

Hasat programı, üretici Ali Gök öncülüğünde gerçekleşti. Programa Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ve İlçe Müftüsü Mustafa Kaya katıldı. Hasat öncesinde yapılan bereket duasının ardından safran çiçekleri özenle toplandı ve konuklara safranlı pilav ikram edildi; tören, dayanışma ve tanıtım fırsatına dönüştü.

verim, fiyat ve üreticiye sağlanan destek:

Üretici Ali Gök, bölgede yağışların fazla olmasının safranın hem niteliğine hem de verimine olumlu yansıdığını söyledi. Önceki yıllarda dönüm başına yaklaşık 600 gram ürün aldığını, bu sezon ise 900 gram civarında hasat beklediğini kaydetti. Şu anda ellerinde yaklaşık 650 gram ürün bulunduğunu belirten Gök, safranın gramının 900 TL’den alıcı bulduğunu ve pazarlama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kozan Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Adana İl Tarım Müdürlüğü gibi kurumların sağladığı destekler üreticiler tarafından vurgulandı. Yetkililer, ilçenin tarımsal çeşitliliğinin korunması ve değerli ürünlerin markalaşması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Safran hasadının dualarla tamamlanıp yöresel ikramlarla son bulması, Kozan'da tarımsal üretimin hem ekonomik hem de kültürel bir değer olarak öne çıktığını gösteriyor. Üreticiler yağışların devamı ve verilen desteklerle gelecek sezonlara umutla bakıyor.

KOZAN’DA SAFRAN ÜRETİMİ YAPAN ALİ GÖK’ÜN BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HASADA KOZAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ENES BEKİR ERKEK, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MUTLU KARATAŞ VE İLÇE MÜFTÜSÜ MUSTAFA KAYA KATILDI.