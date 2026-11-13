Londra'dan yatırım çağrısı: Sadiq Khan İTO'da İstanbul iş dünyasıyla buluştu

Toplantının gündemi:

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) düzenlenen Londra-İstanbul Ticaret ve Yatırım Buluşması'nda İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım imkanları ve ortak iş birliği fırsatları üzerinde duruldu. Buluşma, Londra pazarına ilgi duyan iş insanlarına doğrudan temas, yatırım bilgisi edinme ve ortaklıkları değerlendirme olanağı sundu.

Khan'ın mesajı:

Khan, konuşmasına Türkçe "Günaydın" diyerek başladı ve Türkiye'nin COP31 organizasyonuna ev sahipliğinin ülkenin uluslararası itibarını güçlendireceğini belirtti. Antalya'daki zirveye dair izlenimlerini paylaşan Khan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemenin ilham verici olduğunu söyledi ve dünyanın dört bir yanından gelen şehir liderlerinin toplantıda yer almasının umut verici olduğunu ifade etti.

İklim gündemine ilişkin olarak Khan, iklim değişikliğinin artık geleceğe ait değil, bugünün meselesi olduğunu vurgulayarak Londra'da belediye başkanlığı döneminde elde ettikleri somut verileri paylaştı: karbon emisyonlarının yüzde 23'ten fazla azaltılması, hava kalitesinde yüzde 50'den fazla iyileşme ve yeşil ekonominin büyüklüğünün 50 milyar sterlin seviyesine ulaşması. Khan, şehirlerin iklim mücadelesinde öncü rol oynadığını söyledi.

Ticaret ve yatırım ekseninde Khan, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmine atıfta bulunarak bu rakamın şimdiden yaklaşık 29 milyar sterline ulaştığını hatırlattı; aynı konuşma içinde farklı bir ifadeyle 28 milyar sterlin rakamına da değindi. Khan, şu an İngiltere'den Türkiye'ye yapılan yatırımın Türkiye'den İngiltere'ye yapılan yatırımdan yaklaşık 8 kat fazla olduğunu belirterek bu dengenin değiştirilebileceğini ve karşılıklı, iki yönlü bir ortaklık kurulmasının önemini vurguladı.

Khan'ın İstanbul iş dünyasına doğrudan çağrısı net oldu: "Londra'ya gelin. Londra açık. Londra iş dünyasına açık. Yatırımlarınıza açık. Fikirlerinize açık." Ayrıca Londra'da 500 binden fazla Türk kökenli kişinin yaşamasından gurur duyduğunu ve bunun iki kent arasındaki bağları güçlendirdiğini söyledi.

İTO başkanının değerlendirmesi:

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Khan'ın İstanbul'a resmi ziyaret eden ilk Londra Belediye Başkanı olmasının ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Avdagiç, İstanbul ile Londra gibi metropollerin iş birliğinin her iki kentin ekonomik potansiyelini ileri taşıyacağını vurguladı ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin Türkiye için öncelikli olduğunu ifade etti. Avrupa'nın 19. yüzyıldan beri Türkiye'nin bir numaralı ticaret partneri olduğuna dikkat çekti.

Avdagiç, Türkiye'nin coğrafi konumunun ülkeyi sadece bir geçiş güzergahı olmaktan çıkarıp bölgesel enerji hatları ve lojistik koridorlarının merkezi hâline getirdiğini söyleyerek İngiliz firmalarına bu fırsatları değerlendirme çağrısında bulundu. Ayrıca yatırım istatistiklerine ilişkin Khan'ın sözlerine atıf yaparak, Türk yatırımcıların Londra'da şirket kurup gayrimenkul edinmeleri nedeniyle bazı yatırımların "yerel" görünmesine karşın İTO hesaplarına göre gerçek oranın "üçe bir" olduğunu belirtti; bu durumun da olumlu olduğunu ekledi.

Toplantı, iki kent arasındaki ticaret, turizm ve yatırım akışını artırmaya yönelik adımların tartışıldığı bir zeminde tamamlandı. Hem Khan'ın yatırım çağrısı hem de İTO'nun değerlendirmeleri, İstanbul ile Londra arasındaki ekonomik ilişkilere yeni ivme kazandırma hedefini öne çıkarıyor. Katılımcılar, önümüzdeki dönemde ikili görüşmelerin somut iş birliği ve yatırım projelerine dönüşmesi beklentisini paylaştı.

Öne çıkan noktalar: Khan'ın COP31 vurgusu ve şehirlerin iklim mücadelesindeki rolü, Londra'dan gelen yatırım daveti, ticaret hacmi verileri ve İstanbul'un bölgesel lojistik merkez olarak sunulan fırsatları toplantının ana başlıklarını oluşturdu.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ (SOLDA) VE LONDRA BELEDİYE BAŞKANI SADİQ KHAN (SAĞDA)