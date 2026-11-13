Orta Karadeniz'de 10 yıllık lojistik yol haritası 103 projeyle hazır

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda hazırlanan Orta Karadeniz Lojistik Master Planının final çalıştayı Samsun'da tamamlandı. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinin kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve lojistik sektörü temsilcilerinin katıldığı çalıştay sonucunda, bölgenin önümüzdeki on yıllık lojistik dönüşümüne yön verecek 103 projelik yatırım havuzu oluşturuldu.

Planın kapsamı:

Master Plan, 8 tema, 15 strateji ve 15 program altında toplam 103 proje ile bir proje havuzu sunuyor; ayrıca farklı kurumlarca yürütülen 10 önemli yatırım izlenecek. Mayıs 2026'da başlayan süreçte dört ilde gerçekleştirilen toplantılar, kurum görüşmeleri ve saha ziyaretleri sonucunda 400'ün üzerinde paydaş görüşü çalışmaya dahil edildi. Çalışma, liman ve demiryolu bağlantıları, lojistik merkezler, depolama ve soğuk zincir altyapısı, yeşil lojistik ve dijitalleşme gibi sektörün kilit başlıklarını ele alıyor.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle çalışmanın katılımcı bir süreçle ilerlediğini, Samsun-Mersin Sanayi Koridoru vurgusuyla bölgenin sanayi ve lojistik rolleri üzerine odaklanıldığını belirtti. Dicle, dönüşümün sadece fiziki yatırımlar değil, nitelikli insan kaynağı geliştirme ve kurumlar arası koordinasyonla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. 2010'da hayata geçirilen ilk lojistik master planından sonra bu ikinci planın, bölgenin koridor içindeki konumunu güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Samsun'un rolü ve altyapı önerileri:

Master Plan'da Samsun limanları, bölgenin uluslararası ticarete açılan ana kapısı olarak konumlandırıldı; Samsun Lojistik Merkezi ve Gelemen Lojistik Merkezi bölgesel ağın odak noktaları olarak öne çıkıyor. Havza, Merzifon-Suluova, Çorum-Sungurlu ve Turhal-Zile akslarında önerilen yük toplama ve dağıtım altyapılarıyla dört ilin birbirini tamamlayan entegre bir sistem oluşturması hedefleniyor. Samsun limanlarında 2025 yılında elleçlenen 12,83 milyon ton yükün Karadeniz bölgesi elleçlemesinin yaklaşık %28'ini oluşturduğu raporda vurgulandı.

Demiryolu ve yeşil lojistik önceliği:

Analizlerde demiryolu taşımacılığının güçlendirilmesi, limanlarla organize sanayi bölgeleri arasındaki bağlantıların kuvvetlendirilmesi ve katma değerli lojistik hizmetlerin yaygınlaştırılması ihtiyacı belirginleşti. Master Plan kapsamında değerlendirilen projeler arasında Delice-Çorum-Samsun Yüksek Standartlı Demiryolu ile Delice-Samsun, Gerede-Merzifon-Gürbulak ve Bafra-Samsun-Ünye otoyol projeleri bulunuyor. Demiryolu payının artırılmasıyla karayolundaki yük trafiğinin bir kısmının raylara kaydırılması ve lojistik faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların azaltılması hedefleniyor; bu değişimin Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

Uygulama ve öncelikler:

Çalıştayda tematik masalarda demiryolu-liman bağlantıları, lojistik merkezler, ulaştırma koridorları, tarım ve gıda lojistiği, yeşil dönüşüm, afet lojistiği, dijitalleşme ve kurumsal koordinasyon konuları ele alındı; Ulaşım Planlamacısı Berkant Küçükgüzel de bir sunum gerçekleştirdi. Master Plan'ın uygulama süreci üç aşamada planlandı: 2027-2029 döneminde kurumsal düzenlemeler ve fizibilite çalışmaları, 2030-2032'de kapasite artırıcı yatırımlar, 2033-2036'da ise uluslararası ulaştırma koridorlarıyla entegrasyonun güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Çalıştay sonuçlarının master planın nihai raporuna ve eylem-yatırım programına yansıtılması, paydaş önerilerinin uygulamaya aktarılması ve takip mekanizmalarının işletilmesi planlanıyor. Bu çerçevede bölgenin lojistik altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası ticaret bağlantılarının derinleştirilmesi ve yatırım önceliklerinin netleştirilmesi amaçlanıyor.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) KOORDİNASYONUNDA HAZIRLANAN ORTA KARADENİZ LOJİSTİK MASTER PLANI'NIN FİNAL ÇALIŞTAYI SAMSUN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.