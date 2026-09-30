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Kilis’te palamut kampanyası: tanesi 100 liraya satıldı, çalışan çiğ balıkla sevinci paylaştı

Kilis’te balıkçı Serkan Aygün, palamudu tanesi 100 liradan satışa sunup halkın daha fazla balık tüketmesini hedefledi; Yusuf usta çiğ palamut yedi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis’te palamut kampanyası: tanesi 100 liraya satıldı, çalışan çiğ balıkla sevinci paylaştı

Kilis’te palamut kampanyası:

Kilis’te 16 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aygün, denizlerde palamut bolluğu yaşandığını belirterek bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında palamudun tanesi 100 lira fiyatla satışa sunuldu. Aygün, amaçlarının Kilis halkına uygun fiyattan balık ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Kampanyanın amacı ve satışı artırma hedefi:

Aygün, palamudun faydalı bir besin olduğunu belirterek vatandaşları balık tüketmeye teşvik ettiklerini söyledi. Kampanya, düşük fiyatla erişimi kolaylaştırmayı ve tüketimi artırmayı hedefliyor. Satışa sunulan palamut, bölge halkına daha fazla ulaşması için raflarda yerini aldı.

Çalışanın tepkisi ve çiğ balık tercihi:

Balıkçıda çalışan Yusuf usta ise kampanyanın sevincini gösterirken palamudu çiğ çiğ yedi. Aygün, Yusuf ustanın kendisini iyi hissettiğini ifade ettiğini ve çiğ balığı tercih ettiğini aktardı; ayrıca çiğ balık tüketimine örnek olarak sushi gibi tüketim biçimlerine de atıfta bulunuldu.

Vatandaşlar fiyatın uygun olduğunu belirterek kampanyayı olumlu karşıladı ve daha fazla balık aldıklarını ifade etti. Kampanya, hem balıkçılar hem de tüketiciler açısından hareketlilik sağladı.

BALIKÇIDA ÇALIŞAN YUSUF USTA PALAMUTU ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

BALIKÇIDA ÇALIŞAN YUSUF USTA PALAMUTU ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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