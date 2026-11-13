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Kilis'te üç vakıf camisi restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı

6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camilerinin restorasyonları tamamlandı; yapılar güçlendirilip yeniden ibadete açıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:40

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kilis'te üç vakıf camisi restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı

Restorasyon tamamlandı:

Kilis’te 6 Şubat depremlerinde hasar gören Akcurun Camii, Cüneyne Camii ve Pirlioğlu Camii için yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı ve camiler yeniden ibadete açıldı. Açılış programına katılan protokol ve vatandaşlar, camilerde cuma namazı kıldı ve dualarla tören gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hem yapısal güçlendirme hem de özgün malzeme ve öğelerin onarımına öncelik verildi. Yenileme çalışmaları, tarihi dokunun korunmasına dikkat edilerek vakıf kaynaklarıyla finanse edildi.

Restorasyonun teknik ayrıntıları:

Pirlioğlu Camii (17. yüzyıl): Deprem sonrası yürütülen güçlendirme çalışmalarının yanı sıra çatı, taş ve ahşap elemanların yenilenmesi yapıldı. Tarihi döneme ait yapısal öğelerin korunması ve sağlamlaştırılması sürecine öncelik verildi.

Cüneyne Camii: Depremde ağır hasar gören caminin duvarları, çatısı ve minaresi yenilenerek güçlendirme çalışmaları tamamlandı; yapının ibadete ve kullanıma uygun hale getirilmesi sağlandı.

Akcurun Camii (1583): Depremde yıkılan bölümler yeniden inşa edildi; kubbe, tonoz ve minare üzerinde kapsamlı restorasyon çalışmaları yapılarak yapısal bütünlük yeniden sağlandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve sayılar:

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, açılış programında 6 Şubat depremlerinde tarihi eserlerin ciddi hasar gördüğünü belirterek, restorasyonların vakıf gelirleriyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kentteki vakıf eserleri ve camilerin zarar gördüğünü, depremin hemen ardından yaraların sarılması için çalışmaların başlatıldığını söyledi. Valiliğin verdiği bilgiye göre kentte 22 vakıf eseri hasar gördü, bunların 20'si cami. Bugüne kadar 14 caminin restorasyonu tamamlandı; geriye kalan 6 camide çalışmalar sürüyor.

Açılış töreninde yapılan duaların ardından camiler resmen ibadete açıldı; törene katılanlar ile yetkililer, restorasyon çalışmalarının devam eden süreçlerini ve tarihi eserlerin korunmasının önemini vurguladı.

KİLİS&#039;TE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN AKCURUN CAMİİ, CÜNEYNE CAMİİ VE PİRLİOĞLU CAMİİ&#039;NDE...

KİLİS'TE 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN AKCURUN CAMİİ, CÜNEYNE CAMİİ VE PİRLİOĞLU CAMİİ'NDE YÜRÜTÜLEN RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN CAMİLER YENİDEN İBADETE AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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