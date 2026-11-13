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Sakarya'da doğa manzaralarının 6. ulusal yarışması: kazananlar açıklandı

6. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması'na 328 fotoğrafçı 1098 eserle katıldı; birinci Seyit Konyalı oldu. Ödüller ve sergi 25 Kasım'da başlayacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sakarya'da doğa manzaralarının 6. ulusal yarışması: kazananlar açıklandı

6. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması sonuçları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen yarışma, "Doğa Manzaraları" temasıyla gerçekleştirildi. Başvurular 13 Temmuz ile 31 Ekim tarihleri arasında alınırken, yarışmaya 328 fotoğraf sanatçısı toplam 1098 eserle katıldı.

yarışmaya katılım ve değerlendirme:

Jüri değerlendirmeleri sonucunda eserler teknik ve estetik ölçütlerle incelendi. Yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren eserler belirlendi; bu süreç sonunda toplam 41 fotoğraf sanatçısının 51 eseri ödül ve sergileme hakkı kazandı.

ödüller, sergi ve tören:

Birincilik ödülüne Seyit Konyalı "Karagöl Manzara" adlı eseriyle layık görüldü. İkincilik ödülünü Emirhan Tetik "Beyaz Sinekler", üçüncülük ödülünü ise Kemal Vurgun "Yansıma" ile aldı. Mansiyon ödüllerinin sahipleri Ahmet Turan Kural ("Yayla"), Hidayet Okutan ("Sis") ve Hüseyin Ergül ("Gün Batımı") olarak açıklandı.

Ödül tutarları şöyle belirlendi: birincilik 30.000 TL, ikincilik 25.000 TL, üçüncülük 20.000 TL. Mansiyon sahiplerine 15.000 TL verilecek; sergilemeye değer görülen 45 fotoğraf için ise eser başına 2.000 TL ödül öngörülüyor.

Dereceye giren sanatçılar ödüllerini 25 Kasım'da Ofis Sanat Merkezi (OSM)'nde düzenlenecek törenle alacak. Doğanın farklı renklerini ve manzaralarını yansıtan 51 fotoğrafın yer alacağı sergi ise 25-29 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN ULUSAL SAKARYA FOTOĞRAF YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİREN İSİMLER BELLİ...

BU YIL 6’NCISI DÜZENLENEN ULUSAL SAKARYA FOTOĞRAF YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİREN İSİMLER BELLİ OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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