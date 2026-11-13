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Kayseri Japon turistlerin radarında: 15 acente ile B2B köprüsü kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli programda Kayseri'de Japonya'dan 15 acente ile 100 yerel sektör temsilcisi bir araya gelerek B2B görüşmeler yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:17

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayseri Japon turistlerin radarında: 15 acente ile B2B köprüsü kuruldu

etkinliğin kapsamı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı tarafından Kayseri'de düzenlenen programda, Japon seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin katılımıyla kapsamlı bir tanıtım ve B2B etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, şehrin turizm potansiyelinin doğrudan Japon pazarına tanıtılmasını hedefledi.

katılımcılar ve görüşmeler:

Programa Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile Türk ve Japon seyahat acenteleri ve tur operatörleri katıldı. Toplantıda Japonya’dan gelen 15 tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcisi ile 100 yerel sektör temsilcisi bir araya gelerek işbirliği olanaklarını görüştü.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi: "Bugün şehrimizde bakanlığımızın Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan bir program kapsamında Japonya’dan gelen 15 Japon operatörü ağırlıyoruz. Şehrimizin biliyorsunuz birçok değeri var. Bunların başında özellikle turizmde Erciyes Kayak Merkezi ve bunun dışında da çeşitli doğal güzellikler ve kültür varlıklarıyla birçok ziyaretçiyi ağırlıyoruz." Dursun, misafirlerin Kayseri'nin değerlerini tanımasının ve ileride ziyaretçi ağırlamanın hedeflendiğini vurguladı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da etkinliğin şehrin marka değerine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Gerçekten şehrimiz turizm bakımından zengin bir hazineye sahip. Turizmin bütün kolları Kayseri’mizde mevcut. Gelen Japon 15 acentemizle birlikte inşallah şehrimizin turizmden alacağı pay artacaktır" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Japon katılımcılara Kayseri tanıtıldıktan sonra, işbirliğini geliştirmek amacıyla B2B görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinlik yetkililerce, şehrin turizm tanıtımına, reklamına ve marka değerinin yükselmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirildi ve ilerleyen dönemlerde Japon misafirlerin Kayseri'de ağırlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM TANITMA VE GELİŞTİRME AJANSI TARAFINDAN KAYSERİ’DE DÜZENLENEN...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM TANITMA VE GELİŞTİRME AJANSI TARAFINDAN KAYSERİ’DE DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA, JAPON SEYAHAT ACENTELERİ VE TUR OPERATÖRLERİNİN DE KATILIMI İLE TANITIM VE B2B ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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