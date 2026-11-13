Tokat’ta 33 yıldır yün yorgan geleneğini sürdüren usta

Tokat'ta el emeğiyle yün yorgan geleneği

Tokat'ta 13 yaşında çırak olarak başladığı yorgancılığı sürdüren Tamer Oruç, 46 yaşında ve 33 yıldır aynı dükkanda el yapımı yün yorgan üretiyor. Hazır yorganların yaygınlaşmasıyla sayıları azalan geleneksel ustalardan biri olan Oruç, mesleğini hem eski yöntemlerle hem de müşterinin malzemesine göre uyarlayarak sürdürüyor.

Mesleğe başlangıç ve dükkanın geçmişi:

Oruç, ustasıyla birlikte çalıştığını ve Tokat'ta bu işi yapanların sayısının çok azaldığını vurguluyor. Dükkanın kökeni 1949 yılına dayanıyor; o tarihten beri aynı atölyede yorgancılık yapılıyor. Oruç, şu anda şehirde bu işi sürdüren iki ustadan biri olduklarını belirtiyor.

Yorganın yapım süreci:

İşin her aşaması el ile yürütülüyor. Müşterilerin getirdiği yünler gerektiğinde önce yıkanıyor ve kurutuluyor, ardından yün didiklenerek kabartılıyor ve yorganın içine eşit şekilde yayılıyor. Yünün içeride kaymasını önlemek için yorgan, elde işlenerek sırıma denilen yöntemle tek tek dikişlerle sabitleniyor. Oruç, günde ortalama 3 ila 4 yorgan hazırladığını söylüyor.

Eski yorganların yenilenmesi de atölyenin hizmetleri arasında. Kirli gelen yünler temizlenip tekrar kullanılabiliyor; temiz yün getirildiğinde ise doğrudan toparlanıp yorgan haline getiriliyor. Bu, hem ekonomik hem de geleneksel üretimin devamı açısından önem taşıyor.

Müşteri deneyimi ve talep eğilimi:

Müşterilerden Abdulkadir Tuğrul, evdeki yün ve eski yorganları ustaya getirip yenilettiklerini, işi kendilerinin yapmasının zor olduğunu belirtiyor. Son iki yılda yün yorgana ilginin arttığını ve soğuyan havalarla birlikte siparişlerin yükseldiğini ifade eden Oruç, bu taleple birlikte geleneğin canlı tutulduğunu anlatıyor.

Hazır ürünlere rağmen el emeği yorganın tercih edilmesi, hem kullanım ömrü hem de onarım kolaylığı nedeniyle bazı tüketiciler tarafından sürüyor. Tokat'taki birkaç usta arasında yer alan Tamer Oruç'un atölyesi, yorgancılık geleneğinin yereldeki bir temsilcisi olarak önemini koruyor.

TOKAT’TA 13 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI YORGANCILIĞI SÜRDÜREN 46 YAŞINDAKİ TAMER ORUÇ, 1949’DA AÇILAN DÜKKÂNDA EL EMEĞİYLE YÜN YORGAN DİKİYOR.