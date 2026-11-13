Dolar 50,3626 +0,16%
Euro 55,6999 +0,15%
Bist 11.879,33 +0,58%
Altın Gram 6.290,73 -0,01%
EUR/USD 1,1055 -0,04%
Brent Petrol 96,64 +0,86%
--°

Tokat’ta 33 yıldır yün yorgan geleneğini sürdüren usta

Tokat'ta 13 yaşında çırak başlayan 46 yaşındaki Tamer Oruç, 33 yıldır aynı dükkanda el yapımı yün yorgan dikiyor; günde 3-4 sipariş yetiştiriyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:02

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 16:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tokat’ta 33 yıldır yün yorgan geleneğini sürdüren usta

Tokat'ta el emeğiyle yün yorgan geleneği

Tokat'ta 13 yaşında çırak olarak başladığı yorgancılığı sürdüren Tamer Oruç, 46 yaşında ve 33 yıldır aynı dükkanda el yapımı yün yorgan üretiyor. Hazır yorganların yaygınlaşmasıyla sayıları azalan geleneksel ustalardan biri olan Oruç, mesleğini hem eski yöntemlerle hem de müşterinin malzemesine göre uyarlayarak sürdürüyor.

Mesleğe başlangıç ve dükkanın geçmişi:

Oruç, ustasıyla birlikte çalıştığını ve Tokat'ta bu işi yapanların sayısının çok azaldığını vurguluyor. Dükkanın kökeni 1949 yılına dayanıyor; o tarihten beri aynı atölyede yorgancılık yapılıyor. Oruç, şu anda şehirde bu işi sürdüren iki ustadan biri olduklarını belirtiyor.

Yorganın yapım süreci:

İşin her aşaması el ile yürütülüyor. Müşterilerin getirdiği yünler gerektiğinde önce yıkanıyor ve kurutuluyor, ardından yün didiklenerek kabartılıyor ve yorganın içine eşit şekilde yayılıyor. Yünün içeride kaymasını önlemek için yorgan, elde işlenerek sırıma denilen yöntemle tek tek dikişlerle sabitleniyor. Oruç, günde ortalama 3 ila 4 yorgan hazırladığını söylüyor.

Eski yorganların yenilenmesi de atölyenin hizmetleri arasında. Kirli gelen yünler temizlenip tekrar kullanılabiliyor; temiz yün getirildiğinde ise doğrudan toparlanıp yorgan haline getiriliyor. Bu, hem ekonomik hem de geleneksel üretimin devamı açısından önem taşıyor.

Müşteri deneyimi ve talep eğilimi:

Müşterilerden Abdulkadir Tuğrul, evdeki yün ve eski yorganları ustaya getirip yenilettiklerini, işi kendilerinin yapmasının zor olduğunu belirtiyor. Son iki yılda yün yorgana ilginin arttığını ve soğuyan havalarla birlikte siparişlerin yükseldiğini ifade eden Oruç, bu taleple birlikte geleneğin canlı tutulduğunu anlatıyor.

Hazır ürünlere rağmen el emeği yorganın tercih edilmesi, hem kullanım ömrü hem de onarım kolaylığı nedeniyle bazı tüketiciler tarafından sürüyor. Tokat'taki birkaç usta arasında yer alan Tamer Oruç'un atölyesi, yorgancılık geleneğinin yereldeki bir temsilcisi olarak önemini koruyor.

TOKAT’TA 13 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI YORGANCILIĞI SÜRDÜREN 46 YAŞINDAKİ TAMER ORUÇ, 1949’DA...

TOKAT’TA 13 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI YORGANCILIĞI SÜRDÜREN 46 YAŞINDAKİ TAMER ORUÇ, 1949’DA AÇILAN DÜKKÂNDA EL EMEĞİYLE YÜN YORGAN DİKİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Durağan'da gençlerin simit sürprizi esnafın sabahını neşelendirdi
images

Ahmet Telli parkında şiirlerle anma töreni
images

Kilis'te üç vakıf camisi restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı
images

Sakarya'da doğa manzaralarının 6. ulusal yarışması: kazananlar açıklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çöküş anı: Brooklyn'de üç katlı apartmanın kayda geçtiği anlar

Kurtarma operasyonunu bizzat yönetti: başkan dereye inip Bobi'yi çıkardı

Aydın okullarında Avrupa'ya açılan yeni eğitim rotası

Siber suç ağında 472 milyon liralık işlem tespit edildi, bir kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor