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Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Kilis'te jandarma ekipleri, 19 Ekim 2026'de Yavuzlu köyünde düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişiyle bağlantılı iki şüpheliyi tutukladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Kilis kırsalında yürütülen çalışma:

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, 19 Ekim 2026 tarihinde Merkez ilçeye bağlı Yavuzlu köyü bölgesinde operasyon gerçekleştirildi. Uygulama sırasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişlerin organize edildiği değerlendirilen 2 şüpheli ile birlikte Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama süreci sonucunda her iki şüpheli de tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olay, jandarma birimlerinin sınır hattında göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak kayda geçti; kullanılan yer, tarih ve sayısal veriler açıklamalarda belirtildiği şekilde korunmuştur.

KİLİS’TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

KİLİS’TE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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