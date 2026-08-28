Kira kavgası konteyner pazarında çivili sopalara dönüştü: iki kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi otogar mevkiinde meydana geldi. Deprem sonrası konteyner şeklinde açılan iş yerlerinin bulunduğu alanda, esnaf Hikmet Karaoğlan ile baba-oğul olduğu belirtilen A.K. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı, bazı sopaların uçlarında çiviler bulunduğu iddia edildi.

Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayda Hikmet Karaoğlan ile yeğeni yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde önce tartışma ardından sopalarla saldırı anlarının yer aldığı bildirildi.

Esnafın iddiası:

Karaoğlan, deprem sonrası açtığı konteyner iş yeri nedeniyle alan için kendisinden 3 yıldır kira alındığını söyledi. İddialarına göre, daha önce aylık 5 bin TL olan kira bedeli, karşı tarafın ayın 1'inde 15 bin TL'ye çıkarılacağını söylemesi üzerine gerilim tırmandı. Karaoğlan, bölgenin kendisine birinden kiralandığını, ancak belediyeden gelen bilgiye göre buranın 'yeşil alan' statüsünde olduğunu belirterek kira ödemeyeceğini ifade etti.

'Buranın tapulu olduğunu bize söylediler, belediyeden gelindiğindeyse buranın yeşil alan olduğu söylendi' diyen Karaoğlan, kira artışına ve sözel saldırılara karşı çıktığını anlattı. Olay sırasında 10 yaşındaki çocuğunun da yanlarında olduğunu ve çocuğunun bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Kamera görüntüleri ve güvenlik müdahalesi:

Görgü tanıklarının müdahalesiyle sonlanan kavgaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde tarafların önce sözlü tartıştığı, ardından ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdığı görülüyor. Karaoğlan'ın ifadesinde, kendisini korumaya çalışırken kafasına vurulduğunu ve ciddi şekilde yaralanma riski bulunduğunu belirttiği aktarıldı.

İddialara göre saldırıda uçlarında çiviler bulunan kalaslar kullanıldı. Karaoğlan, 'Devletin malını kimse kalkıp da kiralayamaz. Ben ekmeğimi kazanma derdinde olan birisiyim' diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma ve tarafların şikayet süreçleri devam ediyor.

HATAY’DA KİRA YÜZÜNDEN ÇİVİLİ SOPALARLA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.