kirazlık limanı ağır kokudan arındırıldı

temizlik çalışması:

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Balıkçı Limanı, son haftalarda Karadeniz’de yaşanan palamut bolluğu sırasında bazı büyük tekneler tarafından denize dökülen ezilmiş palamutların yol açtığı kirlilik ve ağır koku nedeniyle dün kapsamlı bir temizliğe tabi tutuldu. Kamuoyunda ve mahallede tepkiye yol açan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, limanda biriken ölü ve çürümeye başlamış balıkları topladı.

çalışmanın yürütülmesi:

Temizlik çalışması, Pazar Belediyesi temizlik işleri ekipleri ile Kirazlık Balıkçı Barınakları Kooperatifi üyelerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Limanın yüzeyinde ve kıyıya vuran balıklar; ağlar, tırmıklar ve iş makineleri yardımıyla alan alan çekilerek temizlendi. Ekipler, bölgedeki ağır kokunun azaltılması ve halk sağlığının korunması için öncelikli olarak görünür atıkları kaldırdı.

bertaraf ve sonuç:

Toplanan yüzlerce palamut ve diğer atıklar kamyonlara yüklenerek çevre sağlığına uygun şekilde bertaraf edilmek üzere sevk edildi. Çalışma sonrası limanın yüzeyindeki yoğun kirlenme büyük ölçüde giderilirken, yetkililer benzer olayların tekrarlanmaması için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE AŞIRI AVLANMA SONRASI DENİZE DÖKÜLEN EZİLMİŞ PALAMUTLARIN YOL AÇTIĞI KİRLİLİK VE AĞIR KOKU, PAZAR BELEDİYESİ İLE KİRAZLIK BALIKÇI BARINAKLARI KOOPERATİFİ EKİPLERİNİN ORTAK TEMİZLİK ÇALIŞMASIYLA GİDERİLDİ.