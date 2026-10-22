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Kırıkhan Topboğazı'nda çarpışmanın ardından tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkhan Topboğazı mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu tarlaya uçan araçtaki sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkhan Topboğazı'nda çarpışmanın ardından tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkhan Topboğazı'nda trafik kazası

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde meydana gelen kazada, trafikte seyir halindeyken başka bir otomobille çarpışan araç tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Seyir halindeki otomobil, trafikteki başka bir araçla çarpışmasının ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. Olay, bölgeden gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçtaki yaralı vatandaşı kurtardı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.

KIRIKHAN’DAKİ TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

KIRIKHAN’DAKİ TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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