Kırıkhan Topboğazı'nda çarpışmanın ardından tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkhan Topboğazı'nda trafik kazası
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkisinde meydana gelen kazada, trafikte seyir halindeyken başka bir otomobille çarpışan araç tarlaya uçtu ve sürücü yaralandı.
Kaza ayrıntıları:
Seyir halindeki otomobil, trafikteki başka bir araçla çarpışmasının ardından yol kenarındaki tarlaya devrildi. Olay, bölgeden gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.
Müdahale ve sağlık durumu:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçtaki yaralı vatandaşı kurtardı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
KIRIKHAN’DAKİ TRAFİK KAZASINDA YARALANAN VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!