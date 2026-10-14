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Kırıkhan'da iki tarihte yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürdürülen operasyonlarda 11 Ağustos ve 12 Ekim tarihlerinde metamfetamin bulundu; şüphelilerden Ö.P. tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkhan'da iki tarihte yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı

Kırıkhan'da metamfetamin operasyonu:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 11 Ağustos tarihinde fiziki takip ve teşhis sonucu A.G. isimli şahıstan 0,51 gram metamfetamin ele geçirildi.

12 Ekim'deki arama ve ele geçirilenler:

Çalışmaların devamında 12 Ekim tarihinde yapılan aramada, Ö.P. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında 6,50 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Yasal süreç ve tutuklama:

Olayla ilgili olarak A.G., S.A. ve Ö.P. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191'inci maddesi kapsamında işlem yapıldı. Ayrıca Ö.P. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan da işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA METAMFETAMİN...

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA METAMFETAMİN VE UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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