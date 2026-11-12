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İzmir'de dev çaplı uyuşturucu baskını: skunk ve binlerce hap ele geçirildi

İzmir'de operasyonlarda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy ve 1.728 gram ecza tozu ele geçirildi; silah da bulundu, 14 şüpheli işlem gördü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İzmir'de dev çaplı uyuşturucu baskını: skunk ve binlerce hap ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, farklı noktalarda yürütülen takiplerle dört ayrı ara yakalama gerçekleştirildi. Operasyonla bağlantılı adreslere yönelik eş zamanlı baskınlar planlandı ve uygulandı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Yapılan çalışmalarda toplamda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve net 1.728 gram ecza toz maddesi ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca yüklü miktarda paketlenmiş uyuşturucu ve kullanıma hazır hale getirilmiş maddeler bulundu.

silah, mühimmat ve adres sayısı:

Adres aramalarında ayrıca 1 tabanca, 1 şarjör, 17 fişek ile ek olarak 24 uyuşturucu hap da ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 13 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

şüpheliler ve adli işlem:

Baskınlarda kaynak açıklamasına göre toplam 14 şüpheli yakalandı. Bunlardan bazıları hakkında işlem başlatıldı; operasyonla bağlantılı olarak 3 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Haberde ayrıca 11 şüpheli gözaltına alındığı ve bir şüphelinin firari olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonun örgütlü uyuşturucu ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma çerçevesinde planlandığını; ele geçirilen maddelerin miktarının bölgedeki ticari ölçeği gösterdiğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiği ve delillerin tasnif edilerek adli sürece aktarıldığı kaydedildi.

İZMİR&#039;DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 1 TONUN ÜZERİNDE SKANK ESRAR VE...

İZMİR'DE UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 1 TONUN ÜZERİNDE SKANK ESRAR VE BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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