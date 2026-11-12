Dedektör köpeği Hulk'un tepkisi halı altında 4 kilo 750 gram metamfetamin ortaya çıkardı

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Takibe alınan araç durdurulduktan sonra yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Hulk'un tepki vermesi sonucu halı kaldırıldı ve gizlenmiş paketler ortaya çıkarıldı.

operasyon ve arama:

Ekipler, H.P. (40) idaresindeki otomobilin yerini tespit ederek takibe aldı ve aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, ön yolcu koltuğu bölümündeki paspas üzerinde reaksiyon veren Hulk nedeniyle halı kaldırıldı. Halının altında 11 paket halinde toplam 4 kilo 750 gram metamfetamin bulundu.

şüphelilerin ifadeleri ve yargı süreci:

Araçta bulunan sürücü H.P. ile yolcu konumundaki K.A. (25) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde, iddialara göre her iki şüpheli de "uyuşturucudan haberimiz yok" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA KENTE UYUŞTURUCU MADDE GETİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 2 ŞÜPHELİ, NARKOTİK EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI. DEDEKTÖR KÖPEĞİ "HULK" İLE OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA, ARAÇ HALISININ ALTINDA 11 PAKET HALİNDE 4 KİLO 750 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.