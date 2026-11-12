Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Dedektör köpeği Hulk'un tepkisi halı altında 4 kilo 750 gram metamfetamin ortaya çıkardı

Adana'da narkotik ekipleri, dedektör köpeği Hulk'un işaretlediği otomobilde halı altında 11 paket, 4 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:47

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dedektör köpeği Hulk'un tepkisi halı altında 4 kilo 750 gram metamfetamin ortaya çıkardı

Dedektör köpeği Hulk'un tepkisi halı altında 4 kilo 750 gram metamfetamin ortaya çıkardı

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Takibe alınan araç durdurulduktan sonra yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği Hulk'un tepki vermesi sonucu halı kaldırıldı ve gizlenmiş paketler ortaya çıkarıldı.

operasyon ve arama:

Ekipler, H.P. (40) idaresindeki otomobilin yerini tespit ederek takibe aldı ve aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, ön yolcu koltuğu bölümündeki paspas üzerinde reaksiyon veren Hulk nedeniyle halı kaldırıldı. Halının altında 11 paket halinde toplam 4 kilo 750 gram metamfetamin bulundu.

şüphelilerin ifadeleri ve yargı süreci:

Araçta bulunan sürücü H.P. ile yolcu konumundaki K.A. (25) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde, iddialara göre her iki şüpheli de "uyuşturucudan haberimiz yok" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA KENTE UYUŞTURUCU MADDE GETİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 2 ŞÜPHELİ, NARKOTİK EKİPLERİNİN...

ADANA’DA KENTE UYUŞTURUCU MADDE GETİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN 2 ŞÜPHELİ, NARKOTİK EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI. DEDEKTÖR KÖPEĞİ "HULK" İLE OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA, ARAÇ HALISININ ALTINDA 11 PAKET HALİNDE 4 KİLO 750 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu
images

Kilis’te fırın hijyeni mercek altında
images

Dikmekavak Mahallesi'nde Fiat marka otomobil alevlere teslim oldu
images

Ankara'da ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 15 kasım 2026'da başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kışın sessiz tehdidi: karbonmonoksit uykuda fark edilmiyor

Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek için nefes

Kayseri'de temel bağımlılık eğitimi toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi