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Bilecik'te narkotik operasyonunda dört parça esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltında

Bilecik'te Narkotik Şube'nin operasyonunda 4 parçaya ayrılmış esrar ele geçirildi, 'kullanmak için bulundurmak' suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te narkotik operasyonunda dört parça esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltında

Bilecik'te narkotik operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kent genelinde yürütülen çalışmanın bir sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Olayda görev yapan birim, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olarak bildirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 4 parça halinde muhtelif miktarda esrar maddesi bulundu ve delil olarak ele geçirildi.

şüpheli ve soruşturma:

Operasyon kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçu kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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