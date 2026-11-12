Bilecik'te narkotik operasyonunda dört parça esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltında

Bilecik'te narkotik operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kent genelinde yürütülen çalışmanın bir sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Olayda görev yapan birim, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olarak bildirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 4 parça halinde muhtelif miktarda esrar maddesi bulundu ve delil olarak ele geçirildi.

şüpheli ve soruşturma:

Operasyon kapsamında, "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçu kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI