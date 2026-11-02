Kırıkkale davasında 9 sanığa hapis cezası; baba ve oğlu 15’er yıl aldı

Mahkeme kararı:

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, toplam 9 sanık çeşitli suçlardan mahkum edildi. Mahkeme heyeti, baba T.O.D. hakkında kasten öldürme suçundan 15 yıl, kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, basit yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına hükmetti. T.O.D.'ye ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası verildi.

Oğlu İ.D. ise kasten öldürme suçundan 15 yıl ve nitelikli yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası aldı. Diğer sanık A.D.'ye iki ayrı nitelikli yaralama suçundan 4 yıl 8 ay ve 2 yıl 7 ay 25 gün, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis ile 8 bin 300 lira adli para cezası uygulandı.

Mahkeme, Ö.F.S.'ye yağma suçundan 7 yıl 4 ay, basit yaralama suçundan 2 yıl 6 ay; S.S.'ye yağma suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay ve basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. U.O. ise iki ayrı nitelikli yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve 1 yıl 9 ay 7 gün hapisle cezalandırıldı.

Diğer sanıklar arasında İ.B. suçluyu kayırma suçundan 2 yıl, Ö.Ç. suç delillerini yok etme suçundan 1 yıl 8 ay, Y.Y. ise suç delillerini gizleme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın geçmişi:

Olay, 14 Mayıs 2025 tarihinde Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Arap Sefa Türe ile İ.D. arasında, olaydan bir gün önce selamlaşma nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İddialara göre, kavganın ardından İ.D. ve U.O. Türe'nin kaldığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve evdeki eşyalara zarar verdi. Aynı gün Türe'nin iki arkadaşının, İ.D.'nin babasına ait iş yerinden ücret ödemeden içki ve enerji içeceği aldığı; taraflar arasında tehdit içerikli konuşmaların yaşandığı belirtildi. Tarafları uzlaştırmak için yürütülen görüşmeler sonuç vermedi.

Gerginliğin arttığı gece saatlerinde yeniden çıkan kavgada, U.O. kendisini kovalayan Türe ve iki arkadaşından kaçarak bir aparta sığındı. Burada kavgaya silah ve kesici aletlerle gelen diğer kişiler de karıştı. Çıkan arbedede tabancayla vurulan Arap Sefa Türe hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

KIRIKKALE ADALET SARAYI