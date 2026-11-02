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Üç aylık tedaviye rağmen hayatını kaybetti: Elazığ'da kazada ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi üyesi vefat etti

29 Ağustos'ta Malatya Caddesi'nde çarpılan Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Tan, üç aylık tedavi sonrası vefat etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Üç aylık tedaviye rağmen hayatını kaybetti: Elazığ'da kazada ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi üyesi vefat etti

Elazığ'da üç aylık tedavi sonrası hayatını kaybetti

Elazığ'da 29 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Tan, yaklaşık üç aylık hastane tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

Kaza ve müdahale:

29 Ağustos günü Malatya Caddesi'nde yaşanan kazada, M.D. idaresindeki 23 AAS 914 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tan, olayın ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tan'ın görevleri ve tedavi süreci:

Mehmet Tan, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun eski başkanıydı. Hastanede sürdürülen yaklaşık üç aylık tedavi sürecine rağmen sağlık durumu toparlanamayarak vefat etti.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi bilgiler yetkili mercilerce paylaşılacaktır.

KAZA

KAZA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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