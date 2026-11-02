Erzincan'da öğrenci servisleri güvenlik ve mevzuat denetiminden geçti

Erzincan'da okul servisleri denetlendi:

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem kapsamında şehir merkezinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimler, Eski Askerlik Şubesi karşısındaki otopark alanında yapıldı. İşlemler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yürütüldü.

Denetimin kapsamı:

Komisyon, servislerin ilgili mevzuata uygunluğunu ve sürücülerin taşıması gereken şartları kontrol etti. Tespit edilen hususlar kayıt altına alındı ve ilgili birimlere iletildi.

Süreklilik ve hedef:

Yetkililer, denetimlerin öncelikli amacının öğrencilere okula güvenli ulaşım sağlamak olduğunu belirtti. Ayrıca, uygulamanın eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği bildirildi.

ERZİNCAN'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM KAPSAMINDA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.