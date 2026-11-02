Küçükçekmece'de metrobüs motorunda çıkan yangın seferleri aksattı

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'na saat 15.15 sıralarında yanaşan metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden sürücü kapıları açarak yolcuları hızlıca tahliye etti.

olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini engelledi ve olay kontrol altına alındı.

ulaşımda etkiler ve son durum:

Yangın nedeniyle metrobüs hattında aksamalar yaşandı ve bölgede trafik oluştu. Metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından yetkililerin çalışması tamamlandı ve seferler normale döndü. Benzeri olaylarda hızlı tahliye ve müdahale, daha geniş çaplı aksaklıkların önlenmesi açısından belirleyici oluyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YOLCU ALMAK ÜZERE DURAĞA YANAŞAN METROBÜSÜN MOTOR KISMINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. METROBÜS HATTINDA AKSAMALAR YAŞANIRKEN BÖLGEDE TRAFİK OLUŞTU.