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Hacılar Erciyesspor uzatmada zaferi perçinledi

Hacılar Erciyesspor, Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda Erciyes Esen Makina FK'yı 3-1 mağlup etti; rakip 45. dakikada 10 kişi kaldı, iki gol uzatmada geldi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 17:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hacılar Erciyesspor uzatmada zaferi perçinledi

maç özeti:

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Hacılar Erciyesspor, evinde karşılaştığı Erciyes Esen Makina FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Karşılaşma Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynandı ve iki takım da maç boyunca önemli anlar yaşadı.

İlk golü 16. dakikada Batuhan Duran kaydederek ev sahibini öne geçirdi. İlk yarının sonunda, 45. dakikada Ömer Kaya kırmızı kart görerek Erciyes Esen Makina FK'yı 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda 58. dakikada Mehmet Doğru ile eşitliği sağlayan konuk ekip, sayısal dezavantajına rağmen skoru 1-1'e getirdi.

Maçın kaderini belirleyen ataklar uzatma dakikalarında geldi; 90+2'de Furkan Yiğit Yılmaz ve 90+5'te oyuna sonradan giren Ahmet Haktan Kekeç ile Hacılar Erciyesspor galibiyete uzandı.

hakemler ve stat:

Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Sinem Özpınar, Mustafa Enes Çimen

kadrolar ve değişiklikler:

Hacılar Erciyesspor: Yahya Berat Alemdar, Talha Karaevli, (Berat İşkol dk.46), Ömer Faruk Karadoğan, (Ahmet Haktan Kekeç dk.87), Can Ölçer, Batuhan Duran, Mahir Işkın, (Dursun Erdem Yıldız dk.77), Abdullah Gürbüz, (Yüksel Ay dk.87), Melih Akça, Mevlüt Metin, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz

Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Yaşar Berk Yorgancı, (Beytullah Özcan dk.61), Eray Teker, Mehmet Doğru, (Muammer Savaş dk.61), İsmail Birgül, Osman Şentürk, Ömer Kaya, Mert Arısoy, Latif Aydemir, Osman Efe Susam, (Mehmet Melih Tunç dk.77), Hâkî Özer, (Batuhan İlhan dk.61)

maçın kırılma anları:

45. dakikadaki kırmızı kart, maçın stratejik kırılma anı olarak öne çıktı; yine de Erciyes Esen Makina FK 58. dakikada Mehmet Doğru ile skoru eşitledi. Ancak son bölümde Hacılar Erciyesspor'un dramatik uzatma golleri maçı tayin etti ve ev sahibi ekip üç puanı hanesine yazdırdı.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN HACILAR ERCİYESSPOR EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA 10 KİŞİ KALAN...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN HACILAR ERCİYESSPOR EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA 10 KİŞİ KALAN RAKİBİ ERCİYES ESEN MAKİNA FK’Yİ UZATMADA BULDUĞU GOLLERLE 3-1 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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