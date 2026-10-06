kırıkkale’de amatör spor haftası mehterli kortejle başladı

Kortejle başlayan haftada spor kent merkezinde buluştu:

Kırıkkale’de düzenlenen Amatör Spor Haftası, mehter takımının ritmiyle başlayan kortej yürüyüşüyle açıldı. Fevzi Çakmak Caddesi’nden hareket eden kortej, Atatürk Bulvarı ve Hürriyet Caddesi güzergâhını takip ederek Cumhuriyet Meydanına ulaştı. Yürüyüşe sporcuların, öğrencilerin ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda düzenlenen törenin ardından halk oyunu gösterileri ve branş tanıtımları izleyicilerle buluştu.

Kortej ve tören ayrıntıları:

Kortejin ardından meydanda gerçekleştirilen törende mini spor alanları kurularak çeşitli branşların tanıtımı yapıldı. Etkinlikler sırasında Mehter Takımı performanslarıyla kortejin atmosferini güçlendirirken, halk oyunu gösterileri de programa renk kattı. Törene, Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, il müdürleri, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yetkililerin mesajı ve hedefler:

Törende konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kentte her yaştan vatandaşa yönelik spor alanları ve tesislerin bulunduğunu vurgulayarak, "Her yaştan insanımıza, gençlerimize, üçüncü yaş dediğimiz emeklilerimize ve kadınlarımıza hitap edecek alanlarımız da tesislerimiz de var. Dolayısıyla Kırıkkale’mizin iddiasını ortaya koymaya devam etmek durumundayız" dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ise öğrencilere eğitimle birlikte sportif ve sanatsal gelişimlerini sürdürme çağrısında bulunarak, "Derslerine sımsıkı tutunmuş, sportif ve sanatsal olarak kendini geliştiren, geleceğe emin adımlarla ilerleyen sizleri, inşallah Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacak ve hedeflerine ulaştıracak nesiller olarak görüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum" sözleriyle gençlere destek mesajı verdi.

Etkinlikler kapsamında kurulan mini spor alanlarında gençler farklı branşları yakından tanıma ve deneme fırsatı buldu; organizasyon, sporun yaygınlaştırılması ve toplumun her kesimine ulaşması hedefiyle sürüyor.

KIRIKKALE'DE AMATÖR SPOR HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI