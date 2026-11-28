Operasyonun seyri:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, jandarma ekipleri kent genelinde teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan planlı operasyonlar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.

yakalanan kişiler ve suçları:

S.K. (56) hakkında, "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet", "özel belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu bildirildi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

R.K. (38) ise "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan aranan ve kesinleşmiş 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli olarak tespit edilip yakalandı.

D.D. (47) hakkında ise "kadına karşı basit yaralama" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu ve jandarma tarafından yakalandığı açıklandı.

son işlemler ve teslim:

Yakalanan üç hükümlü, gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkililere teslim edilerek ceza infaz kurumuna sevk edildi. Kırıkkale'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdüğü belirtildi.

EKİPLER, "KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK" SUÇUNDAN ARANAN R.K. (38) İLE "KADINA KARŞI BASİT YARALAMA" SUÇUNDAN ARANAN D.D.’Yİ (47) DE YAKALADI