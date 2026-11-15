Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kırıkkale'de kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün cezası olan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö., jandarma tarafından yakalandı ve infaz kurumuna gönderildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırıkkale'de kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün cezası olan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlara devam etti.

operasyonun ayrıntıları:

Çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö. (37) tespit edilerek yakalandı.

işlemler ve sonraki süreç:

Şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından hükümlü, resmi prosedür gereği infaz kurumuna gönderildi.

KIRIKKALE&#039;DE &quot;KASTEN ÖLDÜRME&quot; SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI...

KIRIKKALE'DE "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine götürdüğü iddia edilen iki genç adli kontroll...
images

Yol kenarına saplanan midibüste yolcular itfaiye yardımıyla kurtarıldı
images

Operasyon: İlkadım'da 25 gram bonzai ham maddesiyle yakalanan kişi tutuklandı
images

Cezaevi umut mu yoksa çaresizlik mi: Bursa'da ailelerin isyanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yol kenarına saplanan midibüste yolcular itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Ara tatilde liseliler öğrenme macera parkında stres attı

Türkiye pavilyonları COP31'de Anadolu mirasını sıfır atıkla buluşturuyor

Operasyon: İlkadım'da 25 gram bonzai ham maddesiyle yakalanan kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor