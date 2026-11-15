Kırıkkale'de kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün cezası olan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlara devam etti.
operasyonun ayrıntıları:
Çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ö. (37) tespit edilerek yakalandı.
işlemler ve sonraki süreç:
Şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından hükümlü, resmi prosedür gereği infaz kurumuna gönderildi.
KIRIKKALE'DE "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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