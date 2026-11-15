Nuseyrat'ta sivil savunma merkezi ekipmansız kalarak devre dışı kaldı

Sivil savunma merkezi hizmet dışı kaldı:

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Sivil Savunma Merkezi, yedek parça ve bakım malzemesi eksikliği yüzünden tüm araç ve ekipmanlarını kullanılamaz hale getirdi. Uzun süredir devam eden abluka ve saldırılar, lojistik zinciri ve altyapıyı zayıflatarak onarım ve bakım imkânlarını sınırladı.

Operasyonel kapasite ve olası sonuçlar:

Sivil Savunma yetkilileri, merkezdeki araçların onarılamaz durumda olduğunu ve bunun acil müdahale kapasitesini ciddi şekilde azalttığını bildiriyor. Merkezdeki tüm araç ve ekipman arızalandı ve hizmet fiilen durdu.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Halkla İlişkiler Direktörü Nassar Al-Ghuraiz, araçların tamiri için gerekli yedek parçaların Gazze'nin hiçbir yerinde bulunmadığını vurguladı. Al-Ghuraiz, ekiplerin Nuseyrat, Bureij ve Deir el-Balah olmak üzere üç ana merkezde görev yaptığını söyledi.

Yetkili, şu anda yalnızca Deir el-Balah'ta bulunan bir itfaiye aracının çalışır durumda olduğunu belirterek, bu aracın Nuseyrat, Maghazi ve Bureij gibi geniş bir coğrafyaya hizmet vermek zorunda olduğunu aktardı. Bu durum müdahale sürelerini uzatıp can ve mal kaybı riskini artırıyor.

Uluslararası temaslar ve talepler:

Al-Ghuraiz, araçların onarımı için gerekli yedek parçaların bölgeye girişini sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile iletişime geçtiklerini; ancak bu girişimlerden "şu ana kadar sonuç alamadıklarını" söyledi. Sürecin tıkalı kalması, acil müdahalelerin gecikmesine neden oluyor.

Yetkili, sivil savunma araçlarının onarılıp yeniden hizmete alınabilmesi için uluslararası kuruluşlara ve ICRC'ye çağrıda bulunarak, yedek parça ve bakım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesini talep etti. Al-Ghuraiz, çağrısına "Dünya savaşın bittiğini düşünüyor ancak savaş bitmedi" sözleriyle dikkat çekti.

Sivil altyapıdaki bu zayıflama, bölge halkının yaşam şartlarını daha da ağırlaştırıyor; özellikle acil müdahalelerdeki yetersizlikler, sivillerin hayatını koruma imkanlarını azaltıyor. Merkezin devre dışı kalması, yerel halk ve yardım aktörleri için yeni lojistik ve güvenlik zorlukları yaratıyor.

Yetkililer, yedek parça ve bakım malzemelerinin girişine izin verilmesi halinde onarım çalışmalarının başlatılacağını ve hizmetin yeniden sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan Sivil Savunma Merkezi’nin tüm araç ve ekipmanları yedek parça eksikliği nedeniyle arızalanırken, merkez tamamen hizmet dışı kaldı.