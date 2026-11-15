Sokakta park halindeki otomobilde yangın çıktı, itfaiye hızla müdahale etti

Hendek'te park halindeki araçta motor yangını

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Bayraktepe Mahallesi Uludere Sokak’ta park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında aniden duman ve alevlerin yükselmesi mahallede paniğe yol açtı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

yangının gelişimi:

Olay yerine ulaşan ekipler, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı çalışması sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında bölgede güvenlik önlemleri alındı ve çevredekiler tahliye edilerek olay yerinin emniyeti sağlandı.

soruşturma ve hasar:

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; olayda yalnızca otomobilde maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları, olayın kesin nedenine ilişkin rapor tamamlanana dek devam edecek.

Bayraktepe Mahallesi Uludere Sokakta yaşanan olay, itfaiye müdahalesinin zamanında yapılmasının olası daha büyük zararları önlediğini gösterdi. Yetkililer, araçlarda periyodik bakım ve erken uyarı durumlarında ivedilikle yetkililere haber verilmesi çağrısında bulundu.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.