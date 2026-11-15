Otuz yıllık bebek koleksiyonu Talas'ta sergilendi

Serginin arka planı:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kızlarına hediye amaçlı alınarak başlayan ve zamanla koleksiyona dönüşen bebekler, 25 ülkeden getirilen toplam 229 parçayla sanatseverlerle buluştu. Sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlendi. Açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Başkan Yalçın’ın ailesi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başlangıç ve koleksiyonun oluşumu:

Başkan Yalçın, koleksiyona 1991’de ilk kızının doğumuyla başladığını, 1994-1995 yıllarındaki Almanya gezisinde bir bebek getirerek bu tutkunun ilk tohumlarını attığını anlattı. 2003 yılında ailesine katılan ikinci kızla birlikte bebek sayısının arttığını belirten Yalçın, antika pazarı ve yurt dışından edinilen parçalarla koleksiyonun bugünkü haline ulaştığını söyledi. Koleksiyonu evde sergilemeye çalıştığını, ancak galeride açılan düzenlemeyle bu birikimi daha geniş kitlelerle paylaşma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Koleksiyonun anlamı ve açılış töreni:

Yalçın, koleksiyonun kendisi için maddi bir karşılığının olmadığını vurgulayarak bu birikimin paha biçilemez olduğunu dile getirdi. Koleksiyon içinde Filistinli çocukları temsil eden bölümlerin de bulunduğunu hatırlatan Yalçın, serginin hem koleksiyonerleri bir araya getirmeyi hem de kamusal görev yapanların sanat ve gönül dünyalarını göstermeyi amaçladığını belirtti. Açılışta konuşan Memduh Büyükkılıç, başkanın farklı alanlara yönelmesinin önemine değinerek Yalçın’ı tebrik etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle çocukların birlikte kestiği kurdeleyle 'Dünya Bebekleri Sergisi' resmen açıldı.

‘DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ’ TÖRENLE AÇILDI