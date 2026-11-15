Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Otuz yıllık bebek koleksiyonu Talas'ta sergilendi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 25 ülkeden topladığı 229 bebek, 30 yıllık birikimin ürünü olarak 'Dünya Bebekleri Sergisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:50

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 15:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Otuz yıllık bebek koleksiyonu Talas'ta sergilendi

Serginin arka planı:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından kızlarına hediye amaçlı alınarak başlayan ve zamanla koleksiyona dönüşen bebekler, 25 ülkeden getirilen toplam 229 parçayla sanatseverlerle buluştu. Sergi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesindeki Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlendi. Açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Başkan Yalçın’ın ailesi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başlangıç ve koleksiyonun oluşumu:

Başkan Yalçın, koleksiyona 1991’de ilk kızının doğumuyla başladığını, 1994-1995 yıllarındaki Almanya gezisinde bir bebek getirerek bu tutkunun ilk tohumlarını attığını anlattı. 2003 yılında ailesine katılan ikinci kızla birlikte bebek sayısının arttığını belirten Yalçın, antika pazarı ve yurt dışından edinilen parçalarla koleksiyonun bugünkü haline ulaştığını söyledi. Koleksiyonu evde sergilemeye çalıştığını, ancak galeride açılan düzenlemeyle bu birikimi daha geniş kitlelerle paylaşma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Koleksiyonun anlamı ve açılış töreni:

Yalçın, koleksiyonun kendisi için maddi bir karşılığının olmadığını vurgulayarak bu birikimin paha biçilemez olduğunu dile getirdi. Koleksiyon içinde Filistinli çocukları temsil eden bölümlerin de bulunduğunu hatırlatan Yalçın, serginin hem koleksiyonerleri bir araya getirmeyi hem de kamusal görev yapanların sanat ve gönül dünyalarını göstermeyi amaçladığını belirtti. Açılışta konuşan Memduh Büyükkılıç, başkanın farklı alanlara yönelmesinin önemine değinerek Yalçın’ı tebrik etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle çocukların birlikte kestiği kurdeleyle 'Dünya Bebekleri Sergisi' resmen açıldı.

‘DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ’ TÖRENLE AÇILDI

‘DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ’ TÖRENLE AÇILDI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yenipazar’da eğitime katkı sunan 5 öğretmene ödül
images

Kangal termik santrali krizi: izne çıkarılan işçiler haklarını sokakta aradı
images

TCG Anadolu mavi vatanın caydırıcı gücünü Doğu Akdeniz'de sergiledi
images

Ambulans helikopterle Bahçesaray'dan Van'a nakil

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İki mevsimin sınırında: Patnos'ta zirveler beyaz, etekler sarı

Hoş köyünde kedi ve yılanın sokak kavgası cep telefonu görüntülerine yansıdı

Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine götürdüğü iddia edilen iki genç adli kontrolle serbest bırakıldı

Üniversitenin tarlasından eğitime destek: 100’den fazla öğrenciye burs

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor