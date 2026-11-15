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Çaydaçıra’da bodrum yangını panik yarattı: bir kişi dumandan etkilendi

Elazığ Çaydaçıra Mahallesi 4118. Sokak'ta bir binanın bodrumunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; 1 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:38

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çaydaçıra’da bodrum yangını panik yarattı: bir kişi dumandan etkilendi

Çaydaçıra’da bodrum yangını panik yarattı: bir kişi dumandan etkilendi

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi 4118. Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum kısmında, edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman, binada panik yaşanmasına neden oldu.

Müdahale ve tahliye:

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı müdahale etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü ve binada güvenlik önlemleri aldı. Olay sırasında 1 kişi duman nedeniyle etkilendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından dumandan etkilenen vatandaş hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Diğer bina sakinleri için belirgin bir yaralanma bildirimi yapılmadı.

Olay yeri incelemesi:

Yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Polis ve itfaiye ekipleri, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Soruşturma sürerken, yangının kesin nedeni yapılacak teknik ve adli incelemelerin ardından netleşecek.

ELAZIĞ&#039;DA BİR BİNANIN BODRUM KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA...

ELAZIĞ'DA BİR BİNANIN BODRUM KISMINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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