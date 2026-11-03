kırmızı ışıkta çarpışma anı: otomobil yaya geçidinde kadına çarptı

kaza detayları:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Ereğli-Kepez yolu üzerindeki ışıklar mevkiinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olayda, 67 ADH 121 plakalı hafriyat kamyonetinin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu zincirleme etki oluştu.

çarpışmanın seyri:

Edinilen bilgilere göre kamyonetin sürücüsü M.D., kırmızı ışıkta duran ve sürücülüğünü 75 yaşındaki A.A.’nın yaptığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ileri doğru savrulan otomobil, o sırada yaya geçidinden geçen 46 yaşındaki N.K. adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havaya savrulurken, otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Z.K. de yaralandı. Olayda toplam iki kişi yaralandı.

görüntüler ve müdahale:

Kaza anı, arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonetin otomobile çarpması ve savrulan otomobilin yaya geçidindeki kadına çarpması net şekilde görülüyor. Kazayı fark eden çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi; ekipler olay yerine intikal ederek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde ve kamera kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kazanın oluş şekliyle ilgili soruşturma başlattı.

Kamyonetin çarptığı otomobil yayaya çarptı... O anlar kamerada