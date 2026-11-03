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Kırmızı ışıkta çarpışma: otomobil savrularak yaya ve genç yolcuyu yaraladı

Karadeniz Ereğli'de kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu savrulan otomobil yaya geçidindeki kadına ve 14 yaşındaki yolcuya çarptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı ışıkta çarpışma: otomobil savrularak yaya ve genç yolcuyu yaraladı

Kaza ve yaralananlar

Kaza, Ereğli-Kepez yolu üzerindeki trafik ışıkları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki 67 ADH 121 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. (75) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ileri doğru savrularak yaya geçidini kullanan N.K. (46) adlı kadına çarptı.

Kazanın ardından otomobilde yolcu konumunda bulunan 14 yaşındaki Z.K. ile yaya N.K. havaya savrulup yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ambulanslarla hastaneye sevk etti.

kaza anı ve görgü tanıkları:

Kazaya ilişkin görüntüler, bölgeden geçen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin aracı arkadan çarpması ve savrulan otomobilin yaya geçidindeki kadına çarpma anı net şekilde görüldü. Olayı görenler kaza sonrası kısa süreli panik yaşandığını bildirdi.

soruşturma ve trafik güvenliği uyarısı:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturmanın detayları, çarpma açıları ve araçların hız tespitlerinin ardından netleşecek. Yetkililer, yaya geçitleri ve kırmızı ışık ihlallerine karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini, benzer kazaların önlenmesi için trafik kurallarına uyumun önemini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşılacak.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONETİNİN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE...

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE HAFRİYAT KAMYONETİNİN KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULAN OTOMOBİLİN YAYA GEÇİDİNDEKİ KADINA ÇARPTIĞI KORKUNÇ KAZA, ARAÇ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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