Kırmızı ışıkta geçişin ardından Meram'da beş kişi yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Konya'nın Meram ilçesinde gece saatlerinde Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BT 290 plakalı Tofaş marka otomobil Antalya istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçti ve Antalya Çevre Yolu Caddesi'nden Yügalakova Sokak'a dönen 42 BCP 687 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği bölge gece yoğunluğu azaltılmış olsa da çarpışmanın şiddeti araçlarda hasara ve yaralanmalara yol açtı.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Tofaş marka otomobilde sıkışan yaralıları çıkarırken sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve olayın kesin seyri ile sorumluluk durumu inceleniyor.

KONYA’DA 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.