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Kırsal mahallelerin yangınla mücadelesine traktör arkası tanker desteği

Manisa Büyükşehir, Kula'da dört mahalleye traktör arkası römork su tankeri vererek yangına ilk müdahaleyi güçlendirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırsal mahallelerin yangınla mücadelesine traktör arkası tanker desteği

Kula'da traktör arkası tanker teslimatı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Kula ziyareti kapsamında, orman yangınlarına karşı kırsal mahallelerin ilk müdahale kapasitesini artırmak amacıyla su tankerleri teslim etti. Teslimat töreninde Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de yer aldı ve araçlar mahalle muhtarlarına verildi.

projede kapsam ve dağıtım:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen çalışmada, toplam 150 adet su tankeri 17 ilçedeki kırsal mahallelerin kullanımına sunuluyor. Kula'da bu kapsamda Ayvatlar, Çarıkballı, Şeremet ve Erenbağ mahallelerine traktör arkası römork tipi su tankeri kazandırıldı.

ilk müdahale için önemi:

Traktörlerle taşınabilen römork tipi tankerler, ormanlık alanlara yakın yerleşimlerde yangına ilk aşamada müdahale edebilme imkânı sağlıyor. Bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara hızla su ulaştırarak alevlerin büyüme riskini azaltma ve yerleşim alanlarını koruma görevinde ekiplerin yanında destek verecek.

Yerel düzeyde muhtarlar ve kırsal ekiplerin kullanımı hedeflenen bu tankerler, yangınla mücadelede lojistik esneklik sağlıyor; sahaya ulaşma süresinin kısalması, erken müdahalenin etkinliğini artırıyor. Teslimatın ardından yetkililer, benzer desteklerin diğer mahallelere de ulaştırılacağını belirtti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, KULA ZİYARETİ KAPSAMINDA ORMAN YANGINLARINA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, KULA ZİYARETİ KAPSAMINDA ORMAN YANGINLARINA KARŞI KIRSAL MAHALLELERİN İLK MÜDAHALE KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA 4 MAHALLEYE TRAKTÖR ARKASI RÖMORK TİPİ SU TANKERİNİ TESLİM ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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