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Mersin'de alışveriş merkezinden erken teşhis çağrısı: meme kanseri farkındalığı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekipleri, alışveriş merkezinde kurdukları stantla vatandaşları meme kanseri belirtileri, riskleri ve erken teşhis yöntemleri konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Mersin'de alışveriş merkezinden erken teşhis çağrısı: meme kanseri farkındalığı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi farkındalık çalışması düzenledi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir alışveriş merkezinde kurduğu bilgilendirme standıyla ziyaretçilere ulaştı. Stantta görev alan sağlık çalışanları, meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhisin önemi hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Uygulamalı anlatımlar ve görsel materyaller:

Hastanenin Sağlığı Geliştirme ve Teşvik Birimi tarafından organize edilen stantta, maketler eşliğinde meme kanserinde görülebilecek değişiklikler uygulamalı olarak gösterildi. Ziyaretçilere yapılan gösterimlerde düzenli muayene ve taramaların erken tanı açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Etkinlik boyunca sağlık personeli, hangi durumlarda hekime başvurulması gerektiğini, risk faktörlerinin neler olduğunu ve tarama önerilerini sade bir dille anlattı. Görsel örnekler ve yüz yüze anlatımlar, mesajların daha iyi anlaşılmasını sağladı.

Broşür dağıtımı ve halkın bilgilendirilmesi:

Standı ziyaret edenlere bilgilendirici broşürler dağıtıldı; materyallerde kendi kendine meme muayenesi, mamografi ve düzenli kontrollerle ilgili bilgiler yer aldı. Görevliler, kadınların vücutlarındaki değişiklikleri takip etmeleri ve önerilen taramaları ihmal etmemeleri gerektiğini özellikle belirtti.

Hastane yetkilileri, bu tür açık alan etkinliklerinin toplumun bilinç düzeyini artırmada etkili olduğunu, bilgilendirmenin erişilebilir ortamlarda sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Mehmet Ballı, meme kanserinde erken tanının tedavi sürecinde kritik olduğuna dikkat çekti ve kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmesini önemsediklerini söyledi. Ballı, Erken teşhis hayat kurtarır mesajını daha fazla kişiye ulaştırmak için farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti.

MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ MEHMET BALLI, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ...

MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMİ MEHMET BALLI, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ TEDAVİ SÜRECİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADIĞINI BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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