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Afyonkarahisar’da 1.858 öğrenciye İŞKUR gençlik desteği başlıyor

Afyonkarahisar’da iki üniversiteden 1.858 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı ile desteklenecek; katılıma göre aylık 19.250 TL'ye kadar ödeme ve sigorta desteği verilecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Afyonkarahisar’da 1.858 öğrenciye İŞKUR gençlik desteği başlıyor

Protokol töreni ve programın amacı:

Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan İŞKUR Gençlik Programı için protokol imzalandı. Tören, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi ve programın kentteki üniversite öğrencilerine nasıl destek sunacağı kamuoyuna duyuruldu.

katılımcılar ve dağılım:

Program kapsamında kentteki iki yükseköğretim kurumundan toplam 1.858 öğrenciye destek verilecek. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden 1.034 öğrenci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden ise 824 öğrenci programa dahil edilebilecek. İmza törenine, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir katıldı.

başvuru süreci ve ödeme detayları:

Programda öğrencilere programa katıldıkları her gün için 1.375 TL cep harçlığı ödeneceği belirtildi. Ayda 14 gün katılım gösteren bir öğrenci toplam 19.250 TL tutarında ödeme alabilecek. Ayrıca öğrencilere kısa vadeli sigorta prim desteği de sağlanacak.

Başvuruların 26-30 Ekim 2026 tarihleri arasında kabul edileceği ve işlemlerin iskur.gov.tr internet adresi, ALO 170 hattı ve İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla yapılabileceği açıklandı. Program, öğrencilere hem maddi destek hem de sigorta güvencesi sunarak eğitim hayatlarının sürdürülebilirliğine katkı amaçlıyor.

AFYONKARAHİSAR’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM HAYATLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA...

AFYONKARAHİSAR’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM HAYATLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NIN PROTOKOLÜ İMZALANDI. PROGRAM KAPSAMINDA KENTTEKİ İKİ ÜNİVERSİTEDEN TOPLAM BİN 858 ÖĞRENCİYE DESTEK SAĞLANACAK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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